Frente de Defensa denuncia irregularidades financieras en la UAS y exige auditoría forense

Integrantes del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS denunciaron una serie de irregularidades financieras dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que incluyen el presunto desvío de cuotas de trabajadores, por lo que exigen una auditoría forense.

En conferencia de prensa, Rubén Darío Rivera Montoya y Heriberto Arias Suárez, miembros de la coordinación del Frente, detallaron que hasta el momento han logrado obtener más de 125 suspensiones definitivas.

“Hay la necesidad de la auditoría forense para que sepamos bien qué es lo que está pasando en la universidad con los recursos”, compartió Arias Suárez.

Informaron que, gracias a estos recursos legales y tras incidentes por incumplimiento, la universidad ha optado por dejar de aplicar los descuentos a los trabajadores amparados para evitar caer en desacato.

No obstante, denunciaron que, como estrategia de desgaste, a estos compañeros se les está pagando mediante cheque de caja, obligándolos a acudir físicamente en lugar de recibir depósitos nómina.

El Frente señaló un actuar dispar por parte de los juzgados federales, mientras que el Juzgado Cuarto de Distrito ha admitido todos los amparos y concedido 18 suspensiones definitivas, el Juzgado Primero de Distrito mantiene una postura de desechar sistemáticamente los recursos.

”Consideramos que las autoridades, principalmente el juez primero de distrito, han tenido una postura política de protección a los intereses de la institución de la universidad”, señaló Rivera Montoya.

Ante la resistencia de algunos jueces, el grupo jurídico se prepara para presentar demandas laborales masivas a partir de julio y antes de que termine el año para aquellos casos que no se resuelvan por la vía del amparo, particularmente por conceptos como la prima vacacional.

Marco Antonio Medrano Palazuelos y María Elena Camacho, representantes del frente de defensa, cuestionaron la narrativa de austeridad del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, señalando que mientras se mendigan recursos al Gobierno Federal y Estatal, la administración universitaria realizó una compra de vehículos.

Los integrantes del Frente anunciaron que solicitarán una audiencia con la actual administración estatal para retomar las mesas de diálogo que quedaron inconclusas.

Según los activistas, tras los cambios políticos recientes, la administración del Rector de la UAS ha quedado en una posición de orfandad, lo que representa una oportunidad para que la comunidad universitaria cambie la conducción de la institución.