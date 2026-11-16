$!Frente frío 7 dejará días nublados y bajas temperaturas por las mañanas en Sinaloa

Aunque el frente frío número 7 no ingresará directamente a Sinaloa, sí dejará algunos efectos en el Estado: cielo nublado durante martes y miércoles, así como un descenso en las temperaturas mínimas, principalmente por las mañanas.

En contraste, el calor se mantendrá durante las tardes, con máximas de entre 30 y 35 grados .

Juan Pablo Cerón Hernández, meteorólogo de Protección Civil, explicó que este lunes el sistema se acercará a Baja California y, a partir del martes, avanzará hacia Sonora y Chihuahua.

En su recorrido interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá la presencia de nubosidad en territorio sinaloense.

El especialista aclaró que los cambios más notorios estarán en las temperaturas mínimas, debido a la masa de aire que impulsó el frente frío número 6 y la llegada del número 7, mientras que las máximas se mantendrán prácticamente sin variaciones durante esta semana.