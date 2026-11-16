$!Frente frío 7 dejará días nublados y bajas temperaturas por las mañanas en Sinaloa

Aunque el frente frío número 7 no ingresará directamente a Sinaloa, sí dejará algunos efectos en el Estado: cielo nublado durante martes y miércoles, así como un descenso en las temperaturas mínimas, principalmente por las mañanas.
En contraste, el calor se mantendrá durante las tardes, con máximas de entre 30 y 35 grados .
Juan Pablo Cerón Hernández, meteorólogo de Protección Civil, explicó que este lunes el sistema se acercará a Baja California y, a partir del martes, avanzará hacia Sonora y Chihuahua.
En su recorrido interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá la presencia de nubosidad en territorio sinaloense.
El especialista aclaró que los cambios más notorios estarán en las temperaturas mínimas, debido a la masa de aire que impulsó el frente frío número 6 y la llegada del número 7, mientras que las máximas se mantendrán prácticamente sin variaciones durante esta semana.
Además, comentó que para los próximos días se prevé el ingreso de un nuevo frente frío al territorio mexicano.
“Igual debido a que la humedad disminuyó por eso es que durante el día no se siente tan sofocado con las temperaturas. Nada más mencionar que posiblemente entre viernes y sábado tengamos el ingreso del frente frío número ocho y pues nuevamente eso estaría manteniendo estas temperaturas frescas a frías en el estado de Sinaloa”, expresó.
Cerón Hernández llamó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de las autoridades, ante posibles cambios o variaciones en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.
“A la población que se mantenga al pendiente de fuentes oficiales para ver cómo se están comportando estos frentes fríos. De momento, la probabilidad de lluvia se mantiene baja durante toda la semana, pero estar pendientes por algún cambio que pudiera haber en ese sentido”, mencionó.
Asimismo, la autoridad exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura, a fin de prevenir enfermedades respiratorias y otros padecimientos propios de la temporada invernal.