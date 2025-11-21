Frente frío traerá mañanas frescas a Sinaloa, pero mantendrá ambiente caluroso durante el día

Este viernes, Sinaloa registrará condiciones calurosas y cielo parcialmente nublado, pese al avance del frente frío número 16 y el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada en la región noroeste del País, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien el Estado mantendrá temperaturas cálidas durante el día, se espera un descenso moderado en la temperatura durante la madrugada y la mañana del sábado, con mínimas proyectadas entre los 5 y 21 grados en diversas zonas.

De acuerdo con el reporte matutino del SMN, el frente frío número 16 ingresó al noroeste del País en interacción con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que están favoreciendo la primera tormenta invernal.

Este sistema dejará lluvias fuertes, vientos intensos y posibilidad de nieve en Baja California y Sonora; sin embargo, Sinaloa quedará al margen de estos efectos, manteniendo un clima estable.

Para este viernes, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias en Sinaloa, así como viento de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, especialmente en el norte del Estado.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán valores de 30 a 35 grados centígrados, manteniendo un ambiente caluroso pese al avance de los sistemas invernales.

No obstante, el aire frío que acompaña al frente sí alcanzará la entidad durante la madrugada del sábado que generaría un descenso en las temperaturas.

El Instituto Estatal de Protección Civil prevé que la mañana del sábado registre el descenso de temperaturas en Sinaloa.

En las zonas de montaña que colinda con Chihuahua, las mínimas podrían ubicarse entre 5 y 10 grados.

En los municipios de Choix y Badiraguato se estiman valores de 10 a 15 grados, mientras que en Ahome, El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito y Cosalá el termómetro podría bajar a entre 14 y 17 grados.

Para Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota y San Ignacio, se calculan temperaturas mínimas de 15 a 19 grados.

Finalmente, en los municipios del sur, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, las mínimas oscilarían entre 17 y 21 grados.