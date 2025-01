Frentes fríos de la temporada representan un riesgo para campos agrícolas: Caades

Los frentes fríos durante esta temporada supondrían un riesgo para los campos agrícolas en Sinaloa y en caso de generar daños no habría posibilidad de recuperarse, advirtió Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Señaló que ante la falta de agua para la siembra no habría oportunidad de volverse a sembrar.

En ese sentido, indicó que la única recomendación para evitar daños es nutrir adecuadamente los cultivos con foliares, o fertilizantes, ya que, la práctica de mantener los suelos húmedos sería imposible llevarla a cabo.

“Desgraciadamente la situación es muy especial, la mejor práctica para contrarrestar esto es mantener los suelos húmedos pero en estos momentos es algo que no podemos llevar a cabo salvo que se haya regado el cultivo porque le toca, pero llevar a cabo esta práctica es imposible porque no tenemos agua”.

“Ahorita la gran recomendación es tener bien nutridos a los cultivos con foliares, o si ya están fertilizados de inicio pues qué bueno, una planta bien nutrida es más resistente y pues tener el seguro agrícola, es importantísimo, más que hacer, no hay nada más qué hacer”, compartió.

Explicó que en el Estado no existen programas de apoyo en caso de pérdidas durante esta temporada de bajas temperaturas por lo que cada productor deberá respaldar sus cultivos individualmente con el fondos de aseguramiento.

“Lo único, tener asegurado los cultivos y esperar que estas bajas no sean entradas drásticas que no es cosa de alarmarse, todos los años suceden, son típicos de la fecha, incluso los cultivos que tenemos en estos momentos son de otoño-invierno, requieren el frío. Nada más, estar esperanzados a que no sea esos fríos muy intensos que tiendan a quemar las matas, que no bajen de 4 grados centígrados”.

“El productor entre el fondo de aseguramiento, antes existían unos tipo de apoyo, ahora ya no existen, ya tenemos varios años de que desaparecieron, entonces ya es una negociación directa entre el agricultor y el fondo de aseguramiento”, explicó.

Detalló que los cultivos más susceptibles a sufrir daños ante las bajas temperaturas son el frijol, mientras que la zona propensa a enfrentar estos descensos en el clima es el Valle del Carrizo, al norte de Sinaloa, y Angostura, ubicada en la parte centro-norte.

“Todo el Estado está en condiciones muy secas pero sí algunas zonas son de más riesgo, pero por lo mismo en esas regiones se tienen cultivos más

resistentes como lo es el trigo, para no tener riesgo”, apuntó.