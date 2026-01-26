$!Frío en la sierra de Sinaloa: Prevén mínimas de hasta 0 grados en zonas serranas por corriente en chorro

Mientras el centro y sur del Estado aún perciben momentos cálidos, el norte de Sinaloa y sus zonas serranas comienzan a sentir los efectos de la corriente en chorro subtropical, esperando temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, la cual provocará un marcado contraste térmico y cielos nublados.
Mientras tanto, en el resto de la entidad este 26 de enero, las temperaturas máximas generales se mantendrán entre los 27 y 32 grados durante la tarde, antes de que el frente frío o los sistemas actuales logren estabilizar el termómetro en niveles más bajos.
Específicamente, para el amanecer del 27 de enero, el termómetro podría descender hasta los 5 y 8 grados en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua y en municipios como Choix y Badiraguato, las mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados.
En Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito se esperan entre 10 y 14 grados.
Este fenómeno de nubosidad y ambiente fresco es impulsado por la corriente en chorro subtropical, la cual favorecerá cielos de medio nublados a nublados, principalmente en los municipios del norte del Estado.
Aunque en el centro y sur prevalecerá el cielo despejado durante el día, la interacción de estos sistemas mantiene un ambiente matutino de fresco a templado en la región.
Además, se reporta la presencia de viento de componente norte y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora en la región del Pacífico Norte.
En la capital sinaloense, el panorama inmediato sigue siendo de temperaturas cálidas durante la tarde, alcanzando hoy una máxima de 34 grados con cielo despejados, sin embargo, los datos complementarios sugieren un cambio importante hacia el cierre de la semana:
El martes 27 de enero se prevé una máxima de 33 y una mínima de 17 grados con cielos nublados.
Para el miércoles 28 de enero se prevé una máxima de 30 y una mínima de 17 grados.
El jueves 29 de enero se pronostica un descenso significativo con una máxima de 24 y una mínima de 17 grados, con probabilidad de precipitaciones, además se estiman hasta 29 litros por metro cuadrado y ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora.