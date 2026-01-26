$!Frío en la sierra de Sinaloa: Prevén mínimas de hasta 0 grados en zonas serranas por corriente en chorro

Mientras el centro y sur del Estado aún perciben momentos cálidos, el norte de Sinaloa y sus zonas serranas comienzan a sentir los efectos de la corriente en chorro subtropical, esperando temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, la cual provocará un marcado contraste térmico y cielos nublados.

Mientras tanto, en el resto de la entidad este 26 de enero, las temperaturas máximas generales se mantendrán entre los 27 y 32 grados durante la tarde, antes de que el frente frío o los sistemas actuales logren estabilizar el termómetro en niveles más bajos.

Específicamente, para el amanecer del 27 de enero, el termómetro podría descender hasta los 5 y 8 grados en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua y en municipios como Choix y Badiraguato, las mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados.

En Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito se esperan entre 10 y 14 grados.

Este fenómeno de nubosidad y ambiente fresco es impulsado por la corriente en chorro subtropical, la cual favorecerá cielos de medio nublados a nublados, principalmente en los municipios del norte del Estado.