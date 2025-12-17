Frío invernal se afianza en Sinaloa a días de dejar el otoño

Las temperaturas más bajas de la actual temporada otoño–invierno volvieron a registrarse este martes en Sinaloa, con mínimas que se repitieron en varios municipios del estado.

El caso más notable fue Choix, donde el termómetro descendió hasta los 10 grados, mientras que en Culiacán se reportaron valores cercanos a los 13 grados durante las primeras horas del día.

En la zona sur, Mazatlán alcanzó una sensación térmica de 16 grados, cifra que representa uno de los registros más bajos del puerto en lo que va del ciclo invernal, aunque el próximo frente frío que se aproxima al territorio nacional no impactará de manera directa al noroeste del País.

En Culiacán la jornada inició con temperaturas desde los 14 grados.

Se espera que para el invierno, que inicia oficialmente el 21 de diciembre, se registren temperaturas más bajas.

Para este miércoles se prevé cielo despejado a parcialmente nublado en el norte del Pacífico, sin probabilidad de lluvias en Sonora y Sinaloa.

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, mientras que por la tarde se espera un incremento térmico moderado, con condiciones de templado a cálido, con rachas de 10 a 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas máximas, se anticipa un descenso temporal que limitará los valores entre los 30 y 35 grados durante las horas de mayor radiación solar.

La presencia de bancos de niebla especialmente en municipios costeros, continuará durante las próximas jornadas, particularmente en Mazatlán.

A nivel nacional se espera la aproximación de un nuevo frente frío hacia la frontera norte de México durante la noche de este miércoles.