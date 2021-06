‘Fue decisión personal’, dice Juan Carlos Estrada sobre ausencia de diputados del PAN en votación del matrimonio igualitario

El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, afirmó que la ausencia de los diputados panistas Jorge Iván Villalobos y Roxana Rubio en la votación para aprobar el matrimonio igualitario, fue una decisión personal y no una instrucción del partido.

“Nosotros generalmente tenemos lineamientos que les pedimos a ellos que respeten, en este tema sabían ellos perfectamente lo que tenían que hacer, sin embargo, nosotros no influimos para decirles ¡retírense, regrésense!, fue una decisión personal”, expuso.

Por disposición del Poder Judicial, este 15 de junio fue votado en el Congreso del Estado el dictamen para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, hubo 17 diputados y diputadas ausentes, entre los dos que integran la bancada de Acción Nacional.

El diputado Jorge Villalobos no se presentó, mientras que Roxana Rubio, que preside la Mesa Directiva, sí llegó a la sesión, pero se ausentó durante la votación del dictamen que aprobó el matrimonio igualitario en Sinaloa.

“Éste era un tema en el cual tenían que acatar la disposición en este caso de la Corte, estar o no estar no significaba ninguna diferencia, a fin de cuentas era un tema ya de ajustar el resolutivo a nivel federal, que no había ya cómo evadirlo”, dijo Estrada Vega.

“Por lo tanto el hecho de que estuvieran o no estuvieran a fin de cuentas no es en ningún momento definitorio para como se iban a dar las cosas, eso ya estaba dado desde antes. Si alguien lo está festejando tampoco hay nada que festejar en ese sentido, que eso es un mandato judicial que el Congreso tenía que acatar en este caso”, añadió.

Al interior del partido no habrá ningún procedimiento por ausentarse en la sesión del 15 de junio, declaró el dirigente del PAN.

“No tenemos que meternos ya en una situación sobre un caso que ya estaba juzgado, ya era un tema de acatar la resolución de la Corte”, dijo.