Fue ‘madruguete’ de Morena la sesión extraordinaria para desaparecer la CEAIP, señala Sergio Torres

Los diputados del Congreso del Estado fueron convocados de último momento a la sesión extraordinaria para votar la minuta del Senado de la República para desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y otros órganos autónomos, informó el Diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

N: Como lo platica usted que estaba apenas la comparecencia del Gobernador y los citaron para la tarde, ¿no fue un acuerdo de Jucopo? ¿Fue un madruguete?

“Prácticamente porque estábamos ahí y ahí fue donde se nos convocó”.

Con la minuta aprobada, el Congreso de Sinaloa también avaló la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, que era el órgano autónomo local de transparencia.

En entrevista en el Noticiero Noroeste, Torres Félix criticó que el Congreso del Estado se apresure a aprobar minutas del Senado de la República para ser de los primeros 17 congresos locales en avalar las reformas que realizan para que puedan entrar en vigor.

“Yo creo que esa es una falta de respeto para todos los grupos parlamentarios, incluso hasta para Morena. No podemos ser un Congreso que prácticamente servile al Gobierno Federal, un Congreso que incluso se están peleando para ver quién es el Congreso que primero aprueba la minuta a nivel nacional”, sentenció el Diputado emecista.

“No podemos seguir teniendo esa actuación, que es de pena”.

Torres Félix afirmó que él y su compañera de bancada, la Diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, se ausentaron de la sesión en la que votarían la desaparición del INAI y la Ceaip porque ambos tenían agenda, pero que están en contra de haberlos extinto.

“Lo que busca Morena es que la gente no se entere en dónde quedaron los 15 mil millones de Segalmex, que la gente ya no se informe o no tenga elementos para informarse por qué salió tres veces más cara la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, por qué se incrementó tanto la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles”, fustigó.

“Ha sido de manera particular el INAI (...) era un organismo que le daba información a la sociedad y desde ahí dieron información para que se descubrieran muchas cosas como la casa blanca de Peña, lo de las toallas de Fox, y en este caso todos los contratos con los hijos del Presidente, toldos los temas de corrupción de la CFE”.

Luego de la aprobación de la minuta, el Congreso de Sinaloa tendrá 90 días para legislar las leyes secundarias, en este periodo la bancada de Movimiento Ciudadano buscará mitigar el daño causado a la ciudadanía con la desaparición de los órganos autónomos de transparencia, afirmó Torres Félix.

“El Gobierno Federal lo que busca, y Morena en particular, es que la gente no tenga información de los actos de corrupción desde el gobierno”, criticó.

“No hay voluntad del gobierno a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”.