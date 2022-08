La ausencia en eventos públicos del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, fue una decisión prudente tras el asesinato del subdirector de la Policía Municipal, Juan Miguel Silva Alvarado, opinó Lupita Preciado de Dios, presidenta del PAN Culiacán.

“Hasta yo misma lo hubiera hecho. Y la misma familia se lo pudo haber pedido que se resguardara por no saber qué pueda suceder, y sí considero que ha sido prudente el resguardarse y esperar, y ver qué sigue, y bueno, ya en su momento salir”, expresó la lideresa política.

“Resguardarse y cuidarse, y proteger su vida también, por no saber cómo están. Entonces hasta no saber, pues yo siento que el mensaje que nos está mandando, es el mensaje que tenemos todos. Más de incertidumbre, es miedo, pues cuidar tu vida, no sabemos qué vaya a pasar, qué siga o cómo están las cosas de la inseguridad tan grande que tenemos en Culiacán”.

Lamentó el asesinato de Silva Alvarado que era conocido como “Comandante Boxer”. Expresó que fue un golpe muy fuerte para el Ayuntamiento y para el mismo Alcalde. Destacó que el policía era conocido por mucha gente y que era un gran elemento.

El Alcalde Gámez Mendívil se ausentó del evento público que tenía programado en Imala el domingo posterior al asesinato de Juan Miguel. Más tarde dio sus condolencias a la familia a través de una esquela colocada en su cuenta oficial de Facebook.

El homicidio del “Comandante Boxer” fue en la misma semana que el Gobierno del Estado anunció su intención de sacar a Culiacán de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.

“Es una lectura de lo que estamos viviendo en Culiacán, de lo que acontece en Culiacán. Al decir que vienen elementos a vigilar y a tratar de poner un orden en Culiacán, y luego nos salen con esto, es una clara lectura de lo que pasa en Culiacán, de la incertidumbre, de la violencia, de todos lo que estamos viviendo los culiacanenses el día a día”, comentó Preciado de Dios.