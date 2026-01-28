Fue ‘un atentado‘ muy complicado de anticipar, asegura Rocha Moya sobre ataque contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya

El atentado que sufrieron los legisladores del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, es complicado de anticipar, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Al Mandatario le preguntaron sobre lo que significaba este ataque armado contra los legisladores en su administración, y aseguró que esto es diferente a la violencia ocasionada por la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ya suma más de 15 meses.

También explicó que ya tuvo comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llamó para conocer los detalles sobre el ataque.

“Pues significa que pues nos pone en actividad intensiva a todos nosotros, y que necesitamos buscar que se esclarezcan las cosas, conocer. Me acaba de hablar la Presidenta (Claudia Sheinbaum), me habló y me pidió que se atendiera. Ella ya sabe cómo van las cosas”, señaló.

“Me habló el secretario Harfuch, hablé con Dante Delgado (fundador de Movimiento Ciudadano), que fue compañero en la Cámara de Senadores, para darle información, y hablé con Jorge Máynez, para enterarlos. Lo que significa para nosotros es atender este cuadro complejo, y no adelantar vísperas, una porque no sabemos con toda la gravedad que pudiera estar”.

También le preguntaron sobre si solicitó más seguridad, aprovechando que pudo comunicarse hoy con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

“No, no se necesita, esto es otra cosa, es un atentado que ocurre, que estaban esperando por ahí, que es muy complicado que lo presumas, que lo anticipes, la seguridad es suficiente para atender el caso”, señaló.