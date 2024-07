“El notario pues imprudentemente tuvo ese error y ese es un error de la notaría que ya fue corregido en su momento como otros errores que los tienen que corregir ellos cuando elaboran mal una minuta. Jamás ha habido por parte del Rector el dolo de querer engañar con un acta que fue designado por unanimidad. Entonces, ese error ya quedó corregido y también es así que, tenemos otro poder”.

“Nosotros le enviamos al notario las constancias que están en el portal público de la universidad por la unidad de transparencia que nos obliga a subir, el acta de la junta de gobierno que efectivamente está hecha a mano donde efectivamente ahí dice que hay dos personas que votaron diferente a los demás, el documento tuvo acceso el notario y tuvo acceso a la constancia que le da el presidente de la Junta de Gobierno que los designa el Rector para el periodo 2024-2028”.

Dijo que a pese a que el notario público corrigió el error, la corrección queda añadida a un documento que se adjunta al original.

“Ningún notario tiene en sus manos una designación de Pedro Flores por unanimidad, ese es un error que los propios notarios corrigen con algo que se llama texteo, hacen un texteo de lo que se equivocaron, lo corrigen y los dejan agregado a sus minutas”.

El abogado detalló que este poder notarial de fecha 14 de mayo de 2024 lo realizaron al intentar actualizar los del 27 de febrero de 2024 ya que tras el proceso de reforma a la Ley Orgánica algunos artículos que se refieren en el nuevo poder eran diferentes al anterior.

“Al querer actualizarlos y por qué actualizarlos pues porque hubo reforma a Ley, se elaboró este poder en el mes de mayo para empezar a firmar los nuevos contratos y convenios que suscribimos aquí en la universidad entonces, ahí se cometió ese error pero eso ya quedó subsanado”.

“Esa información jurídicamente se firmaron, no recuerdo, el vicerrector Castillo firmó uno o dos contratos con ese poder y mejor seguimos aplicando el poder anterior el que estamos utilizando de antes de la reforma pero no hay ninguna consecuencia legal, no hay ningún delito que perseguir y no hay materia para esas situaciones”.