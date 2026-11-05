‘Fue una decisión personal’: Yeraldine Bonilla descarta diferencias con Graciela Domínguez tras regresar al Congreso

El regreso de Yeraldine Bonilla Valverde al Congreso del Estado responde a su decisión de retomar las actividades legislativas y no a un despido por parte de la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, aseguró la Diputada local del Partido Verde Ecologista de México.

Luego de reincorporarse a sus funciones durante la sesión ordinaria de este jueves, Bonilla Valverde afirmó que su renuncia a la Secretaría General de Gobierno fue una decisión personal y descartó que existan diferencias o desacuerdos con la mandataria estatal.

“Con mucho respeto de ambas partes y se entiende que son momentos políticos y que son circunstancias diferentes y es por ello que yo tomé la decisión de pedir mi reincorporación al Congreso”, expresó la Diputada local.

Señaló que, durante su salida del Poder Ejecutivo, Graciela Domínguez aceptó su renuncia y ambas se despidieron en buenos términos, con el acuerdo de mantener una relación de coordinación, ahora desde sus respectivas responsabilidades.

La Legisladora manifestó que espera continuar trabajando de manera coordinada con la Gobernadora y rechazó que durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno se hayan presentado inconformidades o conflictos entre ambas.

“Seguimos en el mismo barco, pues trabajando y en el movimiento de la cuarta transformación, la coordinación seguramente será buena, tenemos una relación institucional que estoy segura que ella la va a respetar y de mi parte pues será igual, vamos a seguir trabajando, saben que el ejecutivo y el legislativo trabajan mucho de la mano y así lo vamos a seguir haciendo”, continuó.

Por otra parte, descartó tener interés en buscar alguna candidatura para las elecciones de 2027, al señalar que por ahora estará enfocada en su labor legislativa, donde se desempeñará como Vicepresidenta de la Mesa Directiva.