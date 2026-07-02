‘Fue una reunión para hablar por Sinaloa’: Paola Gárate tras foto con Roxana Rubio y Wendy Barajas del PAN

Damaris Palomares

La Diputada Paola Gárate aclaró que la fotografía donde aparece junto a la dirigente del PAN Wendy Barajas y la Diputada Roxana Rubio Valdez fue publicada por esta última, pero que no tiene relación con un posible cambio de partido.

Señaló que el encuentro se trató de una reunión para abordar temas importantes para Sinaloa.

Sin embargo, no detalló si en esa conversación se volvió a tocar la invitación que el PAN le ha hecho en repetidas ocasiones para sumarse a sus filas.

“Fue una comida donde hablamos de lo que nos importa y nos mueve, que es Sinaloa, y el llamado ahí va a estar siempre para generar cohesión y unidad y rescatar nuestro estado”, expresó

Al ser cuestionada sobre si existe intención de cambiar de partido, evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y reiteró que está enfocada en su trabajo legislativo y comprometida con el estado.

“Sigo decidida a tener esa convocatoria ciudadana para salvar el estado; más allá de cualquier color, nos debe mover a todos que Sinaloa no aguanta otros tres años más. Dios guarde con los delincuentes de Morena y el poder”, señaló.

Sobre una posible candidatura en 2027, comentó que aún no hay definiciones y que por ahora su prioridad es su labor en el Congreso.