‘Fue una situación espontánea... tenemos el control de los penales’, dice Rocha Moya tras balacera en penal de Aguaruto

La balacera ocurrida dentro del Penal de Aguaruto, en Culiacán, fue una situación espontánea que se logró sofocar de inmediato, el Gobierno tiene el control de los penales, aseguró el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya también explicó que elementos de la Policía Estatal ingresaron al penal, pero no realizaron disparos durante el operativo.

“Lo que ocurrió ayer fue una situación muy espontánea, no es que esté perdido el control, tenemos el control de los penales. No tenemos, de este penal, no tenemos fugas. No hay una situación similar como la que ocurrió ayer y esa logramos sofocarla de inmediato y ahora lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones de lo que nos encontramos ahí”, indicó.

“Si tú ves a los especialistas, a los que se metieron, ellos tienen explicaciones, es decir, si estaban ahí tiraban para arriba, pero eso no lo sé yo. Lo que en efecto a mi la primera incógnita, cómo es que con tantos tiros no se hirieron, pero tienen explicación y hay una explicación que se las pueden dar los que cuidan ahí”, dijo.

“Sí, luego entró (la Policía) Estatal, pero los otros no dispararon. La Policía no disparó”, aseguró.

- Hay videos, Gobernador donde se ve

“Entonces, chécate los videos yo tengo el conocimiento que no hubo de nuestra parte contribución al disparo”, respondió.

Rocha Moya aseguró que esta balacera se habría iniciado como una confrontación entre grupos del crimen organizado que mantienen una disputa en Sinaloa desde septiembre de 2024.

PERMISIVIDAD DE AUTORIDADES

Tras este hecho, autoridades de los tres órdenes de Gobierno ingresaron a examinar el penal, del que resultó en el aseguramiento de armas de fuego, radios, teléfonos, internet, así como un túnel a medio terminar.

Este túnel, indicó Rocha, habría sido construido desde hace tiempo atrás pero había sido bloqueado.

“Hay permisividad, hay en determinado momento por algún servidor, por algún lo que tú quieras”, dijo.

“No, ese túnel hasta lo tenían tapado, ya. Como que viene de años y llegó un momento en que resolvieron taparlo porque le pusieron una losa de concreto”.