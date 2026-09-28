$!Fueron 23 personas en Las Aguamitas que tuvieron que pasar la noche en un albergue por inundaciones

Tras pasar la noche en un albergue debido al ingreso de agua a sus viviendas por el incremento de la marea, familias de comunidades costeras de Navolato comenzaron a regresar este lunes a sus casas para revisar las condiciones en las que quedaron sus pertenencias. Erika Judith López Valenzuela, coordinadora de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Navolato, informó que 23 personas fueron registradas en el albergue durante la noche, donde recibieron alimento, atención médica y un espacio para dormir.









Señaló que entre las personas atendidas había adultos y menores de edad, mientras que algunas familias decidieron regresar a sus viviendas después de desayunar para verificar los daños ocasionados por el agua. “Lo que más se les dañó a ellos fueron sus refrigeradores, camas”, explicó.







López Valenzuela indicó que el incremento de la marea provocó que el agua ingresara a viviendas de comunidades de la zona costera, por lo que el Ayuntamiento desplegó un operativo de atención. Durante la noche, el Presidente Municipal Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza y su esposa, Mariela, permanecieron en el albergue, mientras personal del Ayuntamiento continuó con la atención a las familias.







La funcionaria señaló que, una vez que disminuyó el nivel de la marea, el Alcalde realizó recorridos por Yameto y posteriormente se dirigió hacia Las Aguamitas para conocer directamente las afectaciones. “Uno con tanto sacrificio hace de sus cositas, pero pues con la naturaleza no puede uno”, expresó López Valenzuela al referirse al ánimo de las familias afectadas.





