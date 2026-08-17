Fuerte lluvia provoca inundaciones en la zona sur de Culiacán

Una fuerte lluvia se registra durante la tarde de este lunes en la zona sur de Culiacán, provocando inundaciones importantes, principalmente en el sector Barrancos.

Las precipitaciones han generado acumulación de agua en vialidades y sectores habitacionales, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al transitar por la zona.

Ante las condiciones climáticas, se exhorta a los automovilistas a evitar cruzar calles y arroyos con niveles elevados de agua, así como mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y resguardarse en lugares seguros.