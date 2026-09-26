$!Fuertes lluvias por ‘Polo’ duran más de 4 horas y arrastran vehículos en Culiacán

CULIACÁN._ Los remanentes del Huracán Polo causaron el arrastre de cuatro vehículos en Culiacán, donde por más de cuatro horas intensas lluvias generaron fuertes corrientes de agua.

Equipos de emergencia rescataron a varias personas atrapadas, pidiendo a la población evitar zonas inundadas por seguridad.

Uno de los casos más fuertes durante la intensa lluvia fue el que se registró en la zona entre las colonias El Vallado y Centro Sinaloa, sobre el Bulevar Emiliano Zapata y calle Puerto de Veracruz.

Ahí un automóvil con sus ocupantes fue arrastrado por la corriente. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Policía Estatal y Bomberos para el rescate.