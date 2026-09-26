$!Fuertes lluvias por ‘Polo’ duran más de 4 horas y arrastran vehículos en Culiacán

CULIACÁN._ Los remanentes del Huracán Polo causaron el arrastre de cuatro vehículos en Culiacán, donde por más de cuatro horas intensas lluvias generaron fuertes corrientes de agua.
Equipos de emergencia rescataron a varias personas atrapadas, pidiendo a la población evitar zonas inundadas por seguridad.
Uno de los casos más fuertes durante la intensa lluvia fue el que se registró en la zona entre las colonias El Vallado y Centro Sinaloa, sobre el Bulevar Emiliano Zapata y calle Puerto de Veracruz.
Ahí un automóvil con sus ocupantes fue arrastrado por la corriente. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Policía Estatal y Bomberos para el rescate.
Otros vehículos también fueron arrastrados en la Colonia Salvador Alvarado, en el cruce de Constituyentes y Tarahumaras. Además, otro hecho ocurrió en la Colonia Miguel Hidalgo, sobre Miguel Hidalgo y Alejandro Quijano.
Asimismo, en la Colonia Centro Sinaloa, un automóvil sufrió el arrastre en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas e Ignacio Ramírez debido a las inundaciones.
Ante las fuertes corrientes y zonas inundadas, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población de Culiacán a tomar precauciones y evitar circular por sectores con acumulación de agua alta.
Sinaloa, por su ubicación geográfica en el Pacífico mexicano, es vulnerable a la temporada de huracanes, enfrentando anualmente fenómenos meteorológicos que demandan la activación de protocolos de Protección Civil y la colaboración interinstitucional para salvaguardar la vida y bienes de sus habitantes.