Fuerza por México anuncia sus candidatos registrados para alcaldías y diputaciones locales de Sinaloa

El partido Fuerza por México dio a conocer los registros que se realizaron ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para las 18 alcaldías, 24 diputaciones locales de mayoría relativa y 16 diputaciones de representación proporcional.

El presidente del Comité Estatal de Fuerza por México, Juan Ernesto Millán Piestch, informó que ayer domingo se realizaron los registros de manera conjunta, con poca presencia de simpatizantes debido a las medidas de prevención.

“Estamos muy contentos porque la inclusión, que es uno de los temas fundamentales de Fuerza Por México, ha generado una expectativa muy positiva, tuvimos una gran cantidad de personas que se acercaron a nosotros y el objetivo principal, que es ser un partido destinado, para y con el trabajo de la mujer, la respuesta fue casi perfecta al tener enlistadas a muchas mujeres talentosas”, comentó.

Estos son las candidatos ya registrados ante el IEES:

Presidencias

Culiacán

Siria Quiñónez López

Ahome

Angelina Valenzuela Benítez

Badiraguato

Paola González Pérez

Angostura

Jesús Camacho Inzunza

Concordia

Selena Orozco Macías

Cosalá

Cecilia Rodríguez

Choix

Luz Elena Márquez

Elota

Margarita Lizárraga Sandoval

Escuinapa

Ana Rosa Reyes Morales

El Fuerte

Antonio Castro Chávez

Guasave

Sylvia Myriam Chávez

Mazatlán

Samuel Lizárraga Camacho

Mocorito

Hernán Cuevas

El Rosario

Virgilio Sarmiento Sánchez

Salvador Alvarado

Alfredo Gaxiola Camacho

San Ignacio

Alberto Torrero Tolosa

Sinaloa

Osvaldo Espinoza

Navolato

Joel Rivera Sandoval

Diputaciones locales

Distrito 1

Martín Galaviz Serrano

Distrito 2

Carlos Valenzuela Navarro

Distrito 3

Evelio Bobadilla

Distrito 4

Margarita González Mendoza

Distrito 5

Primitivo Reyes Berrelleza

Distrito 6

Gloria del Carmen Perea Sánchez

Distrito 7

Gloria Ahumada Cruz

Distrito 8

Martha Obeso Loredo

Distrito 9

Agustín Jaime de la Cerda Salazar

Distrito 10

Juan Román García Gastélum

Distrito 11

Erick Vladimir Rufino Araujo

Distrito 12

Miguel Zazueta Alemán

Distrito 13

Gladys Obeso Avendaño

Distrito 14

Mercedes Gabriela Soto

Distrito 15

Mario Eduardo Rodríguez Kato

Distrito 16

Mario Francisco Enríquez Bedoya

Distrito 17

Diana Ley López

Distrito 18

Sergio Armando Beltrán Espinoza

Distrito 19

Teresita de Jesús Torres

Distrito 20

Liza Margarita Ornelas

Distrito 21

Martha Ofelia López Hermosillo

Distrito 22

Verónica Elizabeth López González

Distrito 23

Karla Victoria Campos Quevedo

Distrito 24

Enriqueta Urzúa Angulo

Diputaciones plurinominales

1- Carolina Hernández

2- Juan Ernesto Millán Pietsch

3- Rosa del Carmen Lizárraga

4- Guadalupe Morales Carrillo

5- Lidia Romo López

6- Jesús Coronel Mendoza

7- Naysin Espinoza García

8- Manuel Castro

9- María del Carmen Astorga Estrada

10- Manuel de Jesús Alemán Soto

11- Concepción Mendoza Rosales

12- Lauro Díaz Barraza

13- Sandra Alcaraz Vargas

14- Jorge Becerra Ramírez

15- Rocío Martínez Pablos

16- René Bastidas Velarde

Por su parte, la candidata a la Gubernatura, Rosa Elena Millán Bueno, expresó su apoyo a a las candidaturas que se dieron a conocer y la formas con las que se va a estar trabajando.

“Vamos, gente, que tenemos un común denominador, que es servir a Sinaloa, yo me siento muy contenta de que aquí estemos dando espacio a las mujeres y que no estemos generando rechazo a las mujeres a través de la exclusión en los cargos de elección popular, me da mucho gusto ir como candidata a gobernadora y acompañarme en los principales municipios de mujeres capaces, entronas y echadas para adelante”, comentó.

La candidata oficial para la Gubernatura dijo que esto manda un mensaje a la ciudadanía de que el partido rosa, sin duda vestirá de rosa a Sinaloa, de un rosa incluyente, donde todas y todos tengan espacio.

Edna Fong, declina como posible contendiente

Sobre la supuesta candidatura de la empresaria Edna Fong para la Alcaldía de Culiacán, fue ayer desmentida por ella misma.

El dirigente estatal de Fuerza por México, Juan Ernesto Millán Pietsch, dijo que efectivamente se habían mantenido reuniones con la actual presidenta de Coparmex.

“Nos interesaba mucho, nos sigue interesando mucho su perfil por su desempeño como empresaria, la participación muy activa que ella misma ha tenido siempre en las cámaras empresariales, que ha sido una muy ferviente impulsora en el tema de transparencia y de movimientos anticorrupción”, comentó.

Millán Pietsch explicó que la invitación fue hecha, pero que al final ella ya tenía proyectos de carácter empresarial en los cuales está trabajando y que ella misma fue quien hizo recomendaciones de otros nombres, que ahora ya están de manera oficial en la contienda, como lo es Siria Quiñónez.