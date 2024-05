“La gente pide un cambio, la gente exige un cambio porque Culiacán no está bien, nos lo dijeron todos y cada uno de los días, que hacen falta servicios públicos de calidad, y no habrán más pretextos”, dijo.

“Yo sé que tienes miedo de enfermarte porque tienes que ir al seguro social, ahí te van a atender un doctor, una doctora, te van a dar un papelito que se llama receta y ahí viene el medicamento y la medicina para aliviarte, vas a la farmacia del seguro social, ¿y qué te dan? No te dan nada, y no te van a dar nada si no cambias”, expuso.

“Tienes miedo de subirte a un camión y que ahí te asalten. Tienes miedo que en tu carro, en algún semáforo te quiten el carro. En el tema de economía, te quitaron los apoyos en el campo, te quitaron los apoyos en la ganadería, te quitaron los apoyos de la pesca, te quitaron el seguro popular, te quitaron las estancias infantiles, y te van a seguir quitando cosa por cosa”, criticó Ortiz Hernández.

Noé Heredia, candidato a Diputado federal por el séptimo distrito, defendió el proyecto propuesto por la candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, así como las soluciones propuestas.

“Nuestro primer compromiso es regresar a hacer comunidad, la política pública, la que llevemos a la máxima tribuna de la cámara baja, vamos a andar de reuniones con el pueblo. Sabemos y está a la vista, lo que a Sinaloa y Culiacán le hace falta”.