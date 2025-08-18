Fuerzas federales han minado la fuerza de los grupos en guerra en Sinaloa, afirma Rocha Moya

CULIACÁN._ Los operativos que la fuerzas federales y locales han llevado a cabo en Sinaloa han minado la fuerza de los grupos en guerra en el estado, declaró el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya a nivel nacional.

“Por la acción fuerzas federales y las locales se ha minado la fuerza de los grupos en conflicto, en guerra permanente y eso a nosotros nos ha dado unos resultados importantes”, aseguró.

El Mandatario vertió esta declaración frente al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, en lo que sería su tercer visita a Culiacán como parte de las sesiones quincenales del Gabinete de Seguridad Federal.

En este se lleva a cabo la ceremonia de entrega de patrullas a la policía estatal, otorgadas por el Gobierno federal, así como la firma de un convenio para que la Defensa reclute y capacite a 15 elementos para la PEP.

Rocha Moya reconoció que la crisis de seguridad aún no está resuelta, sin embargo ha habido avances gracias la acción de las corporaciones de seguridad.

“¿Esa parte qué nos ha dado a los sinaloenses? Nos ha restado, disminuido la fuerza a los grupos delincuenciales, sin lugar a duda”, comentó.

Rocha Moya detalló la evolución de los homicidios en la entidad de acuerdo a estadísticas del la SSPC que señalan que de julio a julio se redujeron un 20 por ciento y, del 17 de julio al 17 de agosto, la disminución alcanzó un 35 por ciento.

“En junio teníamos 7 homicidios diarios; en julio, 5.6 y hoy, 3.4. Esa es una curva importante, pero no definitiva”, explicó.

El Gobernador reiteró que, pese a los avances, las fuerzas federales y locales continuarán sus operaciones para garantizar la seguridad y estabilidad en Sinaloa, fortaleciendo el trabajo conjunto con la Policía Estatal y otras instituciones.

“Gracias al operativo y a la coordinación interinstitucional ha habido importantes avances. No hemos concluido. Ahí está todavía el problema de seguridad que no está resuelto, como quisiera la sociedad sinaloense, pero hemos avanzado”, recalcó.