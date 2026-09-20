$!Fuerzas federales permanecerán en Sinaloa el tiempo que sea necesario, afirma Sheinbaum

CULIACÁN._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal mantendrá el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en Sinaloa para atender la situación de seguridad y anunció una serie de acciones en materia de educación, salud, infraestructura y apoyo al campo. Durante un evento realizado este domingo en la Feria Ganadera de Culiacán, como parte de su gira por el País, la Mandataria señaló que Sinaloa cuenta con todo el respaldo de su gobierno y aseguró que no serán retirados los elementos federales desplegados en la entidad. “Todo lo que se requiera va a permanecer aquí, siempre todo el tiempo que sea necesario”, dijo.

“A partir de la próxima semana va a estar viniendo el Gabinete aquí a Sinaloa”. La Presidenta adelantó que funcionarios federales acudirán al estado para atender distintos temas, entre ellos agricultura, energía, comercio exterior, educación y seguridad. En materia de seguridad, Sheinbaum sostuvo que además de mantener la presencia del Ejército, Marina y Guardia Nacional, es necesario atender a los jóvenes. Por ello anunció la construcción de 20 preparatorias más en Sinaloa y señaló que el programa “Jóvenes y el Bienestar” llegará a 5 mil jóvenes en Culiacán con actividades sociales, educativas, culturales y deportivas. “Para rescatarlos, que no se acerquen a los grupos delictivos”, expresó.

También anunció la construcción de 10 espacios deportivos en el estado. En materia de salud, informó que se construirán más de 400 consultorios para atención médica gratuita en Sinaloa, cada uno con farmacia, con obras que comenzarían el próximo mes y cuya apertura se prevé a partir de enero de 2027. Sheinbaum también mencionó obras de infraestructura carretera, hidráulica, hospitalaria y de vivienda que, dijo, se encuentran en proceso en la entidad. Entre ellas enlistó la carretera San Ignacio-Tayoltita, un puente vehicular en Mazatlán, la tecnificación de dos distritos de riego, la construcción de 55 mil 300 viviendas y la regularización de 30 mil escrituras.