Fugas de gas LP generan más de 40 salidas al mes a Bomberos de Culiacán; piden a gaseras revisar cilindros

Las fugas de gas LP se han convertido en una de las principales causas de movilización de Bomberos de Culiacán, con más de 40 salidas al mes que representan un gasto operativo importante para la corporación.

El comandante de Bomberos de Culiacán, Efraín Araujo Zazueta, señaló que han llegado a registrar hasta 49 servicios mensuales por este tipo de emergencias.

“Prácticamente traemos arriba de 40 salidas por mes”, expuso.

“Hemos llegado a 49 salidas y eso era ahorita incluso lo que nos está generando el mayor gasto operativo del departamento de bomberos”.

Araujo Zazueta pidió a las empresas gaseras reforzar las medidas para detectar y retirar los cilindros en mal estado, pues la atención de estas fugas implica un consumo constante de combustible para las unidades.

Planteó que las empresas destruyan los cilindros en mal estado y establezcan revisiones en las áreas de carga de sus plantas.

También pidió que los repartidores revisen visualmente las condiciones de los recipientes antes de entregarlos a los usuarios.

“El primer punto es que ellos deben de tener un sistema de destrucción de cilindros en mal estado, el otro punto es que deben de tener protocolos de revisión en sus andenes de carga en los diferentes plantas de gas y como último, pues el que el distribuidor de el camión que trae la distribución de ese tipo de cilindros, pues tenga una revisión, aunque sea visual de los cilindros que él está entregando en las diferentes residencias”.

“Son algunas de las medidas que nos podrían ayudar mucho a bajar esta incidencia”, indicó.

Explicó que los elementos deben acudir al domicilio donde se reporta la fuga, retirar el cilindro y trasladarlo a un terreno baldío para vaciarlo. Después, regresan el recipiente a la vivienda.

El gasto de combustible depende de la distancia que las unidades deben recorrer para realizar el procedimiento, que puede variar según la ubicación del domicilio y del terreno disponible.

“Sí nos está pegando bastante fuerte en los estados financieros”, advirtió el comandante sobre el impacto de estos servicios en las finanzas de la corporación.