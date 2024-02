Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, declaró que se afilió al Partido Revolucionario Institucional porque en las salas superiores del Poder Judicial de la Federación lo “batearon” para competir como Diputado Federal con el Partido Sinaloense.

El pasado 16 de febrero, el PRI Sinaloa informó que Cuén Ojeda se afilió para ser Diputado Federal, acción que lo confirmó la lista plurinominal del partido.

Esto es porque, para participar en diputaciones federales, se necesita ser perteneciente de un partido político nacional y no local, como lo es el PAS.

“Esto ha pasado mucho en la historia. Cuando hay una alianza pues, en el caso de un partido local, hay que decirlo de una manera muy clara, hay una injusticia, se violan nuestros derechos políticos electorales, porque los que estamos en un partido local no se nos permite participar en lo que son las elecciones federales”, señaló.

“¿Por qué? No sé, porque a cualquier individuo contando firmas se convierte en un candidato independiente y puede hacerlo. Sin embargo nosotros no, no es paradójico”, cuestionó Héctor Melesio.

Cuén Ojeda explicó que antes de afiliarse al PRI, fue a las salas superiores del Poder Judicial de la Federación, para saber si podía postularse para Diputado Federal con su partido político local, pero que lo rechazaron por no cumplir con las normas establecidas.

“Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, nosotros ya fuimos a las salas superiores del Poder Judicial de la Federación y nos batearon, no quieren a sombras a nivel nacional de los partidos locales”, expuso.

“Ahorita estamos en la Interamericana de Derechos Humanos, entonces en esta coalición que hay, lógicamente que nuestra gente del PAS, al coaligarse con partidos nacionales, pueden participar en diputaciones federales, pueden participar en el Senado de la República”, comentó el priista.

De la misma manera, mencionó que cada partido político tiene sus estatutos y que para poder tener una oportunidad de un cargo federal, se necesitaba de la coalición con el PRI para lograrlo.

“Nada más que cada partido político tiene sus estatutos. En el caso del PAS, yo era Presidente del Partido Sinaloense y es obligado que esté afiliado al PAS para continuar siéndolo”, afirmó.

“Sin embargo, bueno, se presentó la oportunidad de participar en una lista nacional para ser diputado federal, yo tengo que respetar los estatutos del PAS y los estatutos del PRI, que en su caso estoy obligado a que esté afiliado. Se hizo el trámite administrativo”, destacó Melesio Cuén.

Asimismo, subrayó que él sigue siendo pasista aunque existan papeles que afirman que ya no lo es.

“Yo soy pasista de corazón y así lo tienen que entender”, manifestó Cuén Ojeda.