Un trabajador de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa pagó 5 mil pesos extraordinarios a la nómina del personal administrativo por error, exhibió el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Debido a este pago irregular, la SEPyC descontó en la pasada quincena la cantidad en cuestión, lo que ha provocado manifestaciones por parte de trabajadores en Culiacán por dos días consecutivos.

”En primer lugar, ahí es un error de un funcionario que paga indebidamente. Les pagó 5 mil pesos indebidamente, un cálculo irresponsable y ahora se manifiestan porque les queremos cobrar”, ventiló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Este 12 y 13 de diciembre se han registrado manifestaciones por parte de trabajadores de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa frente a las instalaciones de la dependencia. En las movilizaciones de ha cerrado el bulevard Pedro Infante, parando la circulación vehicular en esa zona.

Después de la primera manifestación la Secretaría de Educación de Sinaloa emitió un comunicado para establecer que el pago irregular fue debido a un error de cálculo, y que ya se había llegado a un acuerdo con los trabajadores.

Sin embargo la manifestación se retomó la mañana de este 13 de diciembre, ante la falta de atención al tema por la Secretaría de Educación Graciela Domínguez Nava.

El Gobernador expuso que el Gobierno estatal ya les presentó un acuerdo a los trabajadores afectados con el descuento para que no se les retire de golpe el dinero que irregularmente se les depositó.

”Ya les dimos una alternativa, en acuerdo con el Sindicato, no podemos dejarlo, es un dinero que no puedes dejar de reponer. No se lo vamos a cobrar de un golpe, se lo descontamos en el transcurso del año, pero se lo tienen que descontar porque es un error”, dijo el mandatario estatal.

De momento se desconoce si existirán consecuencias para el trabajador de la SEPyC que cometió el error, pues no se ha anunciado una denuncia en contra del mismo ante las instancias correspondientes.

”El error es de un funcionario de la SEPyC que no sabe aritmética”, reclamó el Gobernador