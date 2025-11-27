$!Funcionarios de la UAS supervisan instalaciones de Ciudad Universitaria; quieren resolver necesidades

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron supervisión de infraestructura y equipamiento en las unidades académicas de Ciudad Universitaria, para mantener condiciones que brinden el mejor servicio a la comunidad estudiantil, docente y administrativa. Una comisión de funcionarios encabezados por el vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, realizó un recorrido por las facultades de Ciudad Universitaria Culiacán y el Polígono Sur.





“Estamos haciendo una supervisión in situ de las instalaciones de todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en particular en la Unidad Regional Centro y en estos momentos en Ciudad Universitaria, en el cual acompañados de funcionarios de diferentes dependencias, que tienen a bien colaborar en el funcionamiento idóneo de las instalaciones de Ciudad Universitaria y de las unidades académicas”, dijo Plata Rocha. “Hemos observado buenas instalaciones, buenos cuidados con algunos detalles mínimos que se han venido, incluso, resolviendo en el momento por la Dirección de Construcción y Mantenimiento y otras dándoles seguimiento con los directores de cada unidad académica”. En este recorrido supervisaron espacios como pasillos, bibliotecas, baños, entre otros y los directivos de los planteles externaron los requerimientos, mientras que los directores de área tomaron nota y registro preciso para atender cada planteamiento.





