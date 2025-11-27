$!Funcionarios de la UAS supervisan instalaciones de Ciudad Universitaria; quieren resolver necesidades

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron supervisión de infraestructura y equipamiento en las unidades académicas de Ciudad Universitaria, para mantener condiciones que brinden el mejor servicio a la comunidad estudiantil, docente y administrativa.
Una comisión de funcionarios encabezados por el vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, realizó un recorrido por las facultades de Ciudad Universitaria Culiacán y el Polígono Sur.
“Estamos haciendo una supervisión in situ de las instalaciones de todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en particular en la Unidad Regional Centro y en estos momentos en Ciudad Universitaria, en el cual acompañados de funcionarios de diferentes dependencias, que tienen a bien colaborar en el funcionamiento idóneo de las instalaciones de Ciudad Universitaria y de las unidades académicas”, dijo Plata Rocha.
“Hemos observado buenas instalaciones, buenos cuidados con algunos detalles mínimos que se han venido, incluso, resolviendo en el momento por la Dirección de Construcción y Mantenimiento y otras dándoles seguimiento con los directores de cada unidad académica”.
En este recorrido supervisaron espacios como pasillos, bibliotecas, baños, entre otros y los directivos de los planteles externaron los requerimientos, mientras que los directores de área tomaron nota y registro preciso para atender cada planteamiento.
Los directores de Construcción y Mantenimiento, Control de Bienes e Inventarios, Recursos Humanos, Personal y Comunicación Social, así como parte de los equipos de trabajo de estas dependencias, se presentaron a las 7:00 horas para iniciar esta labor de supervisión.
Se hicieron recorridos por la Facultad de Contabilidad y Administración y luego por las facultades de Derecho, Psicología, Odontología, Biología, Ciencias de la Tierra y el Espacio, Ciencias Físico-Matemáticas, Facultad de Ingeniería, y continuar en el Polígono Sur, labor que se realiza también en todas las escuelas preparatorias.
“La idea es que todos los estudiantes tengan espacios dignos para recibir la educación de calidad que imparte la Universidad Autónoma de Sinaloa”, señaló, “y dándole seguimiento a las instalaciones de todas las unidades académicas, hablemos de aulas, laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas y otros tantos espacios donde realizan sus actividades de docencia, de investigación, de cultura, de deporte”.
A los jóvenes que integran la comunidad estudiantil les externó que como directivos de la institución están ocupados trabajando en el bienestar de la comunidad universitaria y por supuesto en que las instalaciones de la Universidad estén en las mejores condiciones.