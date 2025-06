Funcionarios no están enfocados a los temas reales... tienen que ponerse a chambear: Diputado

CULIACÁN._ Funcionarios estatales no están enfocados en atender y resolver los temas de verdadera prioridad para Sinaloa, sino que tienen la mira puesta en participar por un cargo de elección popular en los comicios del 2027, acusó el Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez.

El Legislador apuntó que, en lugar de eso, deben atender sus responsabilidades en el servicio público en las distintas áreas gubernamentales.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, que esperen los tiempo. Ahorita si tienen un puesto de responsabilidad, yo creo que la mejor manera de hacer campaña es cumpliendo para la ciudadanía.

“Están con otra narrativa, pues, no están enfocados a los temas reales que estamos pasando en este momento, están suponiendo que la aprobación que tiene la Cuarta Transformación los va arrastrar hacia ganar otra vez en el 27, pero no, a mí se me hace que se tienen que poner a chambear”, declaró.

Asentó que las prioridades a atender desde el sector público deben ser la crisis de seguridad, así como las gestiones para combatir la sequía que tiene Sinaloa.

Aseguró que, si los servidores públicos tienen intenciones de contender por un cargo en las próximas elecciones, lo mejor que pueden hacer es responderle a la ciudadanía con acciones en su beneficio y no desgastándola en reuniones con tintes electorales.

“Primero que anden haciendo propuestas de un problema que tenemos nosotros, el problema puntual presente que tenemos de la inseguridad, y el problema de la sequía, yo los quisiera escuchar en esa parte y tener acciones, no haciendo reuniones, yo creo que eso gasta un poco la perspectiva de la población.

“Lo único que buscan es permanecer en los puestos y no realmente hacer algo para la sociedad ahorita que tienen una responsabilidad”, enfatizó el Diputado del Verde.

“Es lo más sano para la sociedad, porque es una forma de decirles que están comprometidos con el trabajo que están realizando en la actualidad y que no andan futureando”, aseveró Valenzuela Sánchez.

“Andan ahí funcionarios estatales y diputados locales, hasta presidentes municipales andan así moviéndose”.