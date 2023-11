De junio de 2022 a abril de 2023, los funcionarios de la UAS separados del cargo, así como dos ex funcionarios que habrían renunciado a sus cargos, Héctor Melesio Cuén Díaz y Salvador Pérez Martínez, elevaron sus salarios en 41 por ciento en promedio; esto de acuerdo con un comparativo de la nómina de la Universidad entre ambos periodos realizado por Noroeste a través de solicitud de información.

Se trata del ex Rector Jesús Madueña Molina; Manuel de Jesús Lara Salazar, ex Contralor General; Soila Maribel Gaxiola Camacho, ex directora de Desarrollo y Planeación; Óscar Orlando Guadrón, ex director de Proyectos Especiales, como Jorge Pérez Rubio, ex director de Construcción y Mantenimiento, así como Salvador Pérez Martínez, ex Tesorero, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex director de Bienes e Inventarios.

El incremento menor fue el de Madueña Molina, quien subió su salario en 10 por ciento, seguido de Lara Salazar en 30.1 por ciento, Gaxiola Camacho en 58.8 por ciento, Orlando Guadrón en 35.4 por ciento, Pérez Rubio en 43.8 por ciento, Pérez Martínez en 50.3 por ciento y, por último, Cuén Díaz en 59.8 por ciento, con el incremento más alto de todos.