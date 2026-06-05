$!Fundación Balto y Togo ha rescatado 110 animales en Sinaloa durante 2026

CULIACÁN._ En lo que va del año, la Fundación Balto y Togo, Bienestar y Rescate Animal A.C., ha logrado el rescate de 110 animales en Sinaloa, enfrentando una realidad marcada por la violencia y el abandono extremo.
Esta cifra se suma a los 423 casos atendidos durante el cierre de 2025.
Maricela Castaños Pérez, presidenta de la fundación, calificó a estos seres como las víctimas silenciosas de la crisis de seguridad en la entidad.
“Llevamos 423 rescates en el 2025 y ahora en lo que va de enero a la fecha llevamos 110”, informó.
Explicó que la situación de inseguridad ha provocado que familias abandonen sus hogares o sean víctimas directas de la delincuencia, dejando atrás a mascotas que quedan en total desprotección.
De acuerdo con los registros de la organización, el 90 por ciento de sus intervenciones corresponden a casos de maltrato animal directo.
Entre los incidentes más recientes que han conmocionado a los rescatistas se encuentra un gato herido con rifle de postas y caninos con lesiones graves, como la pérdida de globos oculares tras ser golpeados.
“Somos la organización que más rescata y salva vidas a nivel estado y estos últimos días hemos enfrentado ciertas adversidades”, señaló Castaños Pérez.
También detalló que actualmente tienen a casi 400 animales bajo su resguardo.
De estos, 220 se encuentran en el refugio de Culiacán y 40 más en Navolato, mientras que el resto permanece en hogares temporales.
A pesar de la crudeza de los casos, la labor de la fundación ha permitido que, de enero a la fecha, 62 animales encuentren un nuevo hogar mediante adopción.
Sin embargo, no todos los rescates tienen un final favorable, ya que algunos animales sucumben debido a estados avanzados de inanición, moquillo o heridas críticas derivadas del maltrato.
La cobertura de la fundación ha trascendido las fronteras locales, atendiendo reportes en lugares como Mocorito, Sinaloa Municipio, Topolobampo y Mazatlán, e incluso colaborando con asociaciones en Sonora y Nayarit.
Como parte de su estrategia preventiva, Balto y Togo enfoca esfuerzos en la esterilización comunitaria.
El próximo 19 de junio se realizará la primera jornada de esterilización gratuita para los perros de la bahía en Altata, en colaboración con el grupo Rescate con Amor Altata.
Para este fin, la fundación solicita el apoyo de la ciudadanía mediante patrocinios para cubrir los costos de las cirugías y continuar combatiendo la sobrepoblación y el abandono.