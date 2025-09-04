Fundación de animales califica como histórica vinculación a proceso por maltrato en Sinaloa en caso Bobby

La Fundación Balto y Togo calificó como histórica la vinculación a proceso de Valentín “N” por la muerte de Bobby, un perro mestizo de año y medio, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La lideresa de la organización, Marisela Castaños destacó que es la primera vez en el estado que un caso de crueldad animal llega a este punto judicial.

Destacó que aunque no se logró la prisión preventiva debido a que la investigación aún continúa, el caso marca un precedente en la justicia para los animales en el estado.

“Vamos en el camino, va muy avanzado y queremos que se haga justicia por Bobby y se logre la prisión real contra daños y crueldad animal”.

“Es histórico este caso, está marcando un precedente, es la evolución del rescate en nuestro estado. Vamos a trabajar más en ello, nos vamos a esforzar el doble para que este tipo de situaciones o lagunas legales no existan y de verdad haya castigos severos para los agresores”, resaltó.

Castaños también enfatizó la necesidad de reformas legales para cerrar vacíos que impiden sanciones efectivas.

En ese sentido, reiteró que protectores de animales del Estado trabajan en una reforma al Código Penal de Sinaloa, la cual denominaron ‘Ley Bobby’, para endurecer las penas por maltrato animal y que alcancen los 10 años de prisión.

“Esperamos el respaldo de los Diputados para que la Ley no quede en este tipo de circunstancias, donde no se logra y siempre se manda a vía alternativa con un agresor. Queremos realmente justicia y pero necesitamos el respaldo verdadero de los Diputados en la ley que vamos a presentar”.

Precisó que actualmente, la Ley establece penas de 2 a 6 años por crueldad animal, pero con frecuencia se recurre a vías alternas.

La líder de Balto y Togo que además pretenden que la ley dote a la policía municipal y estatal de facultades para intervenir de inmediato en casos de maltrato animal.

Este jueves 04 de septiembre, Valentín ‘N’ fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y crueldad animal contra un animal doméstico.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Valentín “N” habría atacado con un machete a Bobby, un perro mestizo de un año y medio, dentro del domicilio de su propietario en el Ejido Mezquitillo 2, sindicatura de Costa Rica, el pasado 5 de agosto.

Testigos relataron que se percataron del incidente y acudieron al lugar para observar lo ocurrido. Desde la cochera, Valentín, con el machete en su mano derecha, habría justificado su acción alegando que el perro habría tirado de la moto a su hijo.

Bobby falleció al día siguiente debido a un paro cardiorrespiratorio derivado de las heridas, apenas 15 minutos después de recibir atención veterinaria en Culiacán.