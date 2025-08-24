$!Fundación denuncia ataque con machete a perro en Culiacán

La Fundación Balto y Togo denunció un nuevo caso de maltrato animal en Culiacán, luego de que un perro en situación de calle, al que vecinos conocen como “Scooby”, fuera atacado a machetazos en la colonia Aquiles Serdán.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron el viernes 22 de agosto, cuando un hombre agredió al animal en vía pública bajo el argumento de que había matado gallinas y pollos de su propiedad, aunque, aseguran vecinos, no presentó pruebas y ya tenía antecedentes de golpear y correr al perro.

La fundación señaló que menores de edad fueron testigos de la agresión y que habitantes del sector llamaron al 911, pero no obtuvieron respuesta de las autoridades.

“No presentó pruebas ni evidencia, los vecinos molestos dijeron que era mentira ya que el perrito le tenía miedo al hombre por que constantemente lo golpeaba o corría.