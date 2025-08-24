$!Fundación denuncia ataque con machete a perro en Culiacán

La Fundación Balto y Togo denunció un nuevo caso de maltrato animal en Culiacán, luego de que un perro en situación de calle, al que vecinos conocen como “Scooby”, fuera atacado a machetazos en la colonia Aquiles Serdán.
De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron el viernes 22 de agosto, cuando un hombre agredió al animal en vía pública bajo el argumento de que había matado gallinas y pollos de su propiedad, aunque, aseguran vecinos, no presentó pruebas y ya tenía antecedentes de golpear y correr al perro.
La fundación señaló que menores de edad fueron testigos de la agresión y que habitantes del sector llamaron al 911, pero no obtuvieron respuesta de las autoridades.
“No presentó pruebas ni evidencia, los vecinos molestos dijeron que era mentira ya que el perrito le tenía miedo al hombre por que constantemente lo golpeaba o corría.
“Cabe señalar que esta prohibido tener gallos y gallinas en la zona urbana, por eso exigimos que ayuntamiento por medio de inspección y vigilancia haga lo correspondiente ya que las gallinas están en muy mal estado en una jaula micropequeña”, indicó la asociación.
Balto y Togo informó que este sábado acudieron a la Vicefiscalía Zona Centro para interponer una denuncia formal por maltrato y crueldad animal.
Advirtieron que el agresor representa un riesgo para la comunidad, al recordar que en las últimas semanas se han reportado otros ataques con machete en distintas colonias de la ciudad.
“Hace dos semanas sucedió algo similar en la col. Industrial El Palmito, el sábado pasado en El Tamarindo una persona se metió a la fuerza a un domicilio y atacó una persona con machete dejándole heridas dolosas”.
“Tenemos que entender que quien agrede a un animal ya está agrediendo a los humanos”, expresaron en un comunicado.