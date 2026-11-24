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Culiacán
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Gobierno
Gabinete de Seguridad entrega patrullas en Sinaloa
El Gobierno federal encabeza en Culiacán la entrega de equipamiento para fortalecer la seguridad en Sinaloa
Noroeste/Redacción
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24/11/2026 08:49
24/11/2026 08:49
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#Seguridad
#Gobierno de Sinaloa
#Patrullas
#Gabinete de Seguridad