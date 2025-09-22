Gabinete de seguridad federal se reunirá en Sinaloa este martes

Este martes el gabinete de seguridad federal se reunirá por quinta ocasión en Sinaloa dentro del ciclo de sesiones quincenales ordenadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión del gabinete federal contará con la presencial del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

En reuniones anteriores se ha contado con la presencia de titulares de Defensa, Guardia Nacional y Marina, sin embargo de manera previa solo se ha confirmado la presencia de García Harfuch.

También se espera la presencia de Óscar Rentería Schazarino, titular de Seguridad en Sinaloa, y del Gobernador Rubén Rocha Moya.

La sesión de este martes 23 de septiembre se realizará con la participación de dueños de medios de comunicación y directivos. La inmediata reunión anterior contó con la participación de empresarios sinaloenses.

El encuentro será a las 10:00 horas en la Base Aérea Militar número 10, ubicada en la ciudad de Culiacán.

Las reuniones del gabinete federal de seguridad en Sinaloa corresponden a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien determinó el ciclo de visitas de manera quincenal en su gira en Culiacán el pasado mes de julio.