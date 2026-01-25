Gabinete de Seguridad federal suma tres meses sin sesionar en Sinaloa

CULIACÁN._ El Gabinete de Seguridad federal cumplió el pasado 23 de enero tres meses de no acudir a Sinaloa para sesionar con autoridades locales, y con ello crear acuerdos para atender la crisis de seguridad provocada por una pugna del crimen organizado.

Estas sesiones, de acuerdo al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, serían cada 15 días en la entidad. Algunas se realizaron en Culiacán y Mazatlán, sin embargo, ya van tres meses en los que estos encuentros no se han llevado a cabo.

En julio de 2025, la Presidenta visitó Culiacán para encabezar un evento del sector salud en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. En ese momento prometió la visita quincenal de los representantes de las dependencias y áreas federales en materia de seguridad.

Las sesiones comenzaron a realizarse con la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; y de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La última sesión ocurrió en octubre en Mazatlán, cuando se acordó incrementar la presencia de agentes de seguridad en el municipio.

Sobre la suspensión de las visitas, el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, señaló que durante reuniones con integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional se expuso la necesidad de mantener el respaldo federal en Sinaloa, mientras se fortalecen las capacidades locales de las corporaciones policiales.

Explicó que durante un encuentro del Consejo Nacional tuvo la oportunidad de dialogar con integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, a quienes se les planteó la expectativa de que se retomen dinámicas de coordinación ante los escenarios de violencia que persisten en distintas entidades del País.

“A un servidor, en lo particular, le tocó estar ahora en diciembre en la reunión del Consejo Nacional donde tuvimos la oportunidad de saludar a los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional. Les comentábamos acerca de la expectativa, un poco de que regresen, y de la ausencia frente a otras eventualidades que han surgido en el País”, expresó.

Calderón Quevedo indicó que, aunque otras entidades como Michoacán, Guanajuato y el propio Sinaloa enfrentan problemas de seguridad, la entidad sinaloense mantiene características específicas que han sido reconocidas por las autoridades federales.

“Pareciera que la atención que tenía Sinaloa se la robó ahora Michoacán y que los datos pues son muy ilustrativos de un tanto de un lado como el otro. Tanto hay problemas en Michoacán como hay problema en Sinaloa, como hay problema en Guanajuato, pero la circunstancia de Sinaloa, todo mundo en el Gabinete de Seguridad la reconoce como una circunstancia especial particular”, señaló.

El titular del Consejo detalló que estas inquietudes fueron expuestas directamente a integrantes del Gabinete de Seguridad, entre ellos Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al titular de seguridad federal García Harfuch.

“Nos dijeron que ahora que inicia el año iban a recuperar esta dinámica de las reuniones”.

Señaló que entre los temas abordados se encontraban la presencia de agentes federales en espacios públicos de Sinaloa y la implementación de operativos especiales según el tipo de delito.

La principal preocupación del Consejo, subrayó, es mantener el respaldo federal mientras se desarrollan las capacidades locales.

“Muchos de estos temas comentados tenemos evidencia que han tenido algún avance y sobre todo lo que nos inquieta a nosotros es ese cobijo que ellos nos pueden seguir dando mientras desarrollemos las capacidades locales que pues no obedecen al tamaño del problema”, expresó Calderón Quevedo.