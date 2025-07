Gabinete de Seguridad solo trajo cifras vacías, pero sin contención ni prevención de delitos: PAN Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México solamente vino a Sinaloa para presentar cifras vacías, sin resultados reales en la contención y prevención de los delitos en el estado, señaló el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

La presidenta del partido, Wendy Barajas Cortés, aseveró que la entidad requiere de soluciones reales a la crisis de seguridad que atraviesa desde septiembre del 2024 cuando se registró el inicio de una pugna de dos facciones del crimen organizado.

“La visita reciente del Gabinete de Seguridad solo vino a entregar cifras vacías, la estrategia de seguridad que tienen actualmente está fracasando, no hay contención, no hay prevención, no hay resultados, los ciudadanos seguimos sin sentir esos resultados y esas cifras alegres que nos dicen en esos anuncios”.

“Respeto al pueblo, responsabilidad en las declaraciones y resultados reales, no discursos vacíos. Sinaloa no necesita más simulación, Sinaloa necesita soluciones”, enfatizó la dirigente del PAN.

“No vemos resultados reales, si realmente tuvieran una estrategia inteligente, si realmente hubiera una planeación, pues yo creo que a más de 10 meses ya se hubiesen sentido, palpado resultados, yo creo que ya hubiésemos recuperado alguna de nuestras libertades que hemos perdido en estos 10 meses”, reclamó.

Cuestionó que aunque los mandos militares y de seguridad anuncien cada cierto tiempo la llegada de más elementos a territorio sinaloense, este reforzamiento no se siente en las calles puesto que continúan registrándose hechos de alto impacto sin una respuesta inmediata de las corporaciones.

El último arribo de refuerzos ocurrió este 23 de julio, con la llegada de 150 agentes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, más otros 150 elementos de la unidad de Fuerzas Especiales castrenses que arribaron a Culiacán el 22 de julio.

“Los delincuentes andan como Juan por su casa disparando de carro a carro, atacando incluso casetas de policías y así dicen que todo está bien, así se sienten seguros los de Morena”.

“Yo no los veo, o han venido, pero creo que unos llegan y otros se van, que es como relevo porque ¿11 mil al menos? Aquí en Culiacán es el epicentro, yo creo que en las calles donde pasan balaceras todos los días estuvieran resguardadas y a cualquier intento de alguna situación violenta yo creo que inmediatamente estuvieran ahí esos elementos de seguridad de los que hablan”, apuntó Barajas Cortés.