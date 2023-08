A una corta edad, Gabriela conoció la cruda realidad carente de conciencia animalista. Hoy en día, lucha contra el abandono de perros y gatos en compañía de Sandra, Patricia, Marisela, como los 40 voluntarios que integran la fundación Amigos Animalistas. Al hablar de su propósito en la vida y su amor por las especies que habitan el planeta, los ojos de Gabriela Valdez Muñoz proyectan la pasión que recorre su cuerpo. Joyería dorada danzaba sobre su pecho y muñecas conforme se movía con entusiasmo. Pero su accesorio más característico lucía en su brazo izquierdo; el tatuaje de un perro y un gato al interior de un corazón de color negro. Gabriela viajó a un momento traumático del pasado que le dio un giro a su vida para encontrar su verdadera vocación: salvar animales indefensos contra el maltrato humano. “Estaba en tercero de primaria, fue la primera vez que me topé con el maltrato, estaban maltratando un gato negro. Recuerdo niños más grandes que yo y vi que nadie hacía nada, yo no podía hacer nada, estaba muy chiquita, eran muchos, y eso me frustró mucho, y a esa edad dije ‘cuando sea grande, no voy a dejar que le hagan daño a los animales’, y lo hice”, recordó imponente. Pasaron los años y Gabriela, al cumplir la mayoría de edad, empezó a refugiar animales en condiciones de calle en su casa, sin permiso de su madre, en lo que les encontraba un hogar definitivo. “Los llevaba la veterinaria y luego los tenía en mi casa un ratito, a veces escondidos, porque mi mamá no le gustan los perros, me lo cuidaban amigos también, a veces amigos que era como que ‘está bien, dame al perrito’ porque pues ya, así es como me mantuve todo ese tiempo con el dinero que me daban mis papás”, explicó. A medida que fue creciendo, solventó gastos de veterinaria, alimento y rehabilitación de los animales que rescataba con trabajo y dedicación, mientras se adentraba en el movimiento animalista poco a poco. En el 2015 asistió a una marcha contra el maltrato animal, en la que conoció un grupo de chicas, quienes compartían su objetivo y se convertirían en sus compañeras de lucha. Gabriela creó un grupo de WhatsApp integrado por Patricia Beltrán, Sandra Luz Ojeda y Marisela Valdez, donde cada una informaba sobre sus labores sociales del día a día. “Entonces, nos preguntamos ‘¿y si hacemos una página?’ para poder subir a fotitos y que la gente conozca más que se puede rescatar’ y así es como lo iniciamos, abrimos la página y de ahí empezamos a rescatar como en grupito”, aclaró el proceso de creación de Amigos Animalistas. La fundación sin fines de lucro fue creciendo con el apoyo de voluntarios, así como sumando a las, ahora, mascotas rescatadas. Además de proporcionar atención médica, alimento, rehabilitación y un hogar para animales en situación de calle, Amigos Animalistas tiene el propósito de enseñar a la sociedad cómo aportar al movimiento animalista para combatir el maltrato y el abandono animal.

“A los 18 empecé a rescatar, yo conocía gente que rescataba desde hacía más tiempo que yo y que sabía, pero cuando yo les hacía preguntas, no me querían ayudar. Entonces, dije ‘bueno, si yo quiero hacer algo bueno, y esa persona ya lo sabía hacer, ¿por qué no me proporciona la información?”, señaló. “Ahora nos enfocamos mucho en poderte dar la información y las herramientas para que si tú quieres ayudar también lo hagas, que eso es algo que no es muy usual, quizás como una escuela de animalistas”. Durante ocho años, Gabriela y las cofundadoras de la asociación, no solo han rescatado miles de animales en condiciones vulnerables en Culiacán, pues han aportado su grano de arena en diferentes sindicaturas y municipios de Sinaloa. La tarea no ha sido sencilla, pues las quincenas de Gabriela se dividen entre sus gastos básicos, sus mascotas y las que esperan encontrar una familia en refugios u hogares temporales al alcanzar el bienestar del que han sido privados por la inconsciencia humana. De igual modo, general realizan hasta tres ferias por mes en las que incluyen un bazar con productos para uso animal como humano para generar ingresos que solventen los gastos. “También hacemos kermés donde vendemos comida, y las donaciones de la gente es lo que más nos ayuda. También organizamos bazares donde las marcas locales ponen su stand y cobramos derechos de piso y esa es la recaudación de la fundación”, detalló. EVENTOS El sábado 26 de agosto, realizarán la próxima Feria de Adopción en la Plaza Pabellón a partir de las 17:30 con el fin de encontrar familias para los animales rescatados. Gabriela informó que, además de las ferias, realizan un concurso de disfraces en octubre y un evento navideño en diciembre. “Lo hacemos con la intención de permear a la gente que el perrito es parte de la familia y qué divertido es llevarlo a un evento”, resaltó. LA CONCIENCIA ANIMALISTA Y EL HOGAR TEMPORAL Aunque el número es cambiante, la fundación cuenta con alrededor de 15 gatos y 45 perros bajo el cuidado de 40 voluntarios. Los 60 animales están divididos en pensiones de animales y hogares temporales, siendo solo una tercera parte de los rescatados que están bajo el cuidado de una familia durante su rehabilitación. “Rehabilitar es emocionalmente, y si tú te llevas un gatito a tu casa que fue maltratado, y en tu casa lo tratas con amor, le enseñas lo que es una familia, se rehabilita más rápido, a que si yo lo tengo en una especie de refugio con otros gatos”, explicó Gabriela los beneficios de la adopción temporal en el proceso. Sin embargo, es difícil encontrar personas dispuestas a proporcionar un espacio en sus casas para la recuperación y espera del proceso de adopción, por lo que solo cuentan con 20 hogares temporales. “Mucha gente no le ve el valor, decir ‘lo voy a tener en la casa, voy a tener que limpiar’ pero, vas a conocer el amor incondicional, no tienes idea de lo que vas a aprender si está desnutrido y tú lo haces engordar, si tiene miedo y tú lo haces que ya no tenga miedo y que bese y que se suba los sillones”. “Eso es algo, que cuando la gente se atreve y lo vive nunca lo olvidan, para ellos es como ‘yo lo logré’”.