$!Gabriela y Lupita rezan por sus padres este Día de Muertos: una forma de encontrar fortaleza entre quienes se quedan

Frente a las tumbas de sus padres, Gabriela y Lupita Saiz se detienen para rezar el rosario. Su madre murió hace 30 años y su padre hace tres, pero cada Día de Muertos regresan al panteón para recordar a quienes formaron parte de su vida y mantener una tradición que, con el paso del tiempo, adquirió un significado distinto. En el espacio familiar descansan también un tío, hermano de su madre. El terreno pertenecía a Cleofas Padilla, quien años atrás construyó las gavetas. Cuando su hermano falleció y su familia no tenía dónde sepultarlo, ella les ofreció un lugar. Tiempo después, ese mismo espacio recibió sus restos y posteriormente los de su esposo, Anastasio Saiz. La historia de sus padres está ligada a Cosalá, de donde eran originarios, aunque llegaron jóvenes a Culiacán, donde se conocieron, se casaron y formaron su familia.

Gabriela recuerda que su madre murió a los 62 años, después de pasar aproximadamente un año debilitándose, sin que lograran identificar con claridad qué enfermedad padecía. Su padre, en cambio, falleció a los 93 años, luego de sufrir una fractura que deterioró su salud durante el último año de vida. Después de quedarse viudo, Anastasio pasó 27 años sin su esposa. Gabriela recuerda que, lejos de depender de sus hijas, les pidió que le enseñaran a realizar algunas actividades de la casa para valerse por sí mismo. “Mi papá dentro de lo que cabe se supo adaptar. O sea, él nos dijo a nosotras, enséñame a usar la lavadora, enséñame a hacer. O sea, él no. No de nosotros”, contó.

Lo describe como un hombre honrado, trabajador y acostumbrado a salir adelante. Durante su vida se desempeñó como empleado administrativo y contable en distintas compañías, trabajó en el sector bancario, en ranchos de la región y en el sindicato de abastecedores y tablajeros del municipio de Culiacán. Pero más allá de los recuerdos, este Día de Muertos hay algo que Gabriela y Lupita mantienen frente a las tumbas: el rezo del rosario. Una práctica que podría parecer dirigida a quienes fallecieron, pero que para Gabriela tiene otro sentido. “Uno piensa que ellos necesitan, pero realmente ellos no necesitan los que necesitamos somos nosotros, porque ellos están en el cielo, contemplan la gloria del Señor”, explicó. Gabriela dice tener la convicción de que sus padres están con Dios y que las oraciones son, sobre todo, una forma de encontrar fortaleza para quienes continúan viviendo su ausencia.