Gámez Mendívil anuncia construcción de tres panteones municipales en Culiacán

El Alcalde de Juan de Dios Gámez Mendívil informó que el Ayuntamiento proyecta la construcción de tres nuevos panteones municipales en Culiacán, como parte de una estrategia para atender la demanda de espacios funerarios en el Municipio.

Dos de estos camposantos se ubicarán en sindicaturas: uno en Aguaruto y otro en Quilá, dijo, mientras que el tercero se construirá dentro de la zona urbana de la ciudad, en un predio que aún no ha sido definido.

Señaló que los proyectos correspondientes a las sindicaturas presentan un mayor avance, mientras que el panteón en la ciudad forma parte de la planeación para desarrollarse durante el presente año.

“Sí hay un proyecto. Por ahí están más avanzados dos proyectos de sindicaturas, que están en Aguaruto y Quilá, y aquí tenemos un proyecto para este año, un proyecto destinado para un panteón municipal. Es importante que hagamos un nuevo panteón municipal para dar un mejor servicio en esta materia, porque díganme cuándo fue el último panteón municipal que se hizo en Culiacán”, expresó.

Gámez Mendívil indicó que será una vez que se cuente con la definición total de los proyectos cuando se den a conocer mayores detalles, incluyendo la ubicación exacta del panteón que se edificará en la mancha urbana.

Reconoció que en el Municipio existe un rezago en infraestructura de este tipo, debido a que desde hace varios años no se ha construido un nuevo panteón municipal.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es generar espacios que permitan a las familias contar con un sitio adecuado para el descanso de sus seres queridos.