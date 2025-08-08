Culiacán
|
Cultura

Gámez Mendívil busca en CDMX acuerdo para que Culiacán tenga su propio foro de grabación de películas

El Alcalde visitó los Estudios Churubusco, donde acordó con su director explorar una alianza para impulsar la construcción de un foro audiovisual en Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/08/2025 17:52
08/08/2025 17:52

Durante una visita a los Estudios Churubusco, en Ciudad de México, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, acordó con el director de la institución, Cristián Calónico Lucio, explorar una colaboración para construir el primer foro de grabación en la ciudad.

Según lo planteado, el proyecto buscaría habilitar un espacio para producciones audiovisuales como películas, series o documentales, así como capacitar a jóvenes interesados en este ámbito.

Como parte del encuentro, también se propuso realizar talleres y foros para socializar la Ley Fílmica del Estado de Sinaloa.

Los Estudios Churubusco, con más de ocho décadas de operación, han sido sede de filmaciones históricas del cine mexicano y actualmente se utilizan también para doblaje y producción de contenido internacional.

