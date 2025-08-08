$!Gámez Mendívil busca en CDMX acuerdo para que Culiacán tenga su propio foro de grabación de películas

Durante una visita a los Estudios Churubusco, en Ciudad de México, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, acordó con el director de la institución, Cristián Calónico Lucio, explorar una colaboración para construir el primer foro de grabación en la ciudad.

Según lo planteado, el proyecto buscaría habilitar un espacio para producciones audiovisuales como películas, series o documentales, así como capacitar a jóvenes interesados en este ámbito.

Como parte del encuentro, también se propuso realizar talleres y foros para socializar la Ley Fílmica del Estado de Sinaloa.