$!Gana ciudadana de Culiacán distinción como ‘El Mejor Vecino de México 2026’

Este reconocimiento representa un logro compartido con el comité y las familias del parque Country del Río IV. Han demostrado cómo la organización vecinal genera cambios positivos en sus comunidades.

La iniciativa, impulsada por Desarrolladora Comuna en colaboración con Parques Alegres IAP, reconoce a personas que, a través de su compromiso y participación, contribuyen a mejorar su entorno y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Julieta Celina Carrasco Madrid, vecina de Country del Río, Culiacán, obtuvo el primer lugar nacional del certamen “El Mejor Vecino de México 2026” en octubre, destacando su compromiso con la comunidad y el cuidado de los espacios públicos en su fraccionamiento.

Entre sus acciones destaca la recolección de PET, donde el parque reunió la mayor cantidad de este material, lo que muestra el compromiso de sus habitantes con el medio ambiente.

Carrasco Madrid, quien el año anterior obtuvo el tercer lugar nacional en el mismo certamen, logró la primera posición gracias a su constancia y al esfuerzo colectivo de su comunidad, lo cual tiene un significado especial para la vecina de Country del Río.

El comité impulsa actividades de reforestación, dinámicas familiares y encuentros comunitarios.

Estas acciones promueven la convivencia, el sentido de pertenencia y la participación de personas de distintas edades en el parque.

Como parte de los premios por este reconocimiento, Julieta recibió un donativo de 5 mil pesos, un asador, un paquete de carne para asar y un kit de hieleras.

También se entregaron cinco camisas donadas por la empresa Maja.

Estas prendas serán utilizadas como uniforme por los integrantes del comité del parque Country del Río IV, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia como equipo.