$!Garantiza Gobierno de Sinaloa entrega de uniformes, útiles y calzado para el mes de agosto

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura instaló formalmente el Programa de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares correspondientes al Ciclo Escolar 2026-2027.

El apoyo a la economía familiar y la permanencia escolar es uno de los objetivos principales del Gobierno de la administración de Rubén Rocha Moya, señalaron en un comunicado.

Durante la primera sesión ordinaria del Comité respectivo, presidida por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, se presentaron los resultados finales del Ciclo Escolar previo y se definieron los lineamientos operativos para la nueva etapa, en cumplimiento al compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya con la niñez sinaloense.

Para el próximo periodo escolar, la matrícula estimada es de 481 mil 690 alumnos, incluyendo centros CONAFE.