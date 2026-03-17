$!Garantiza Gobierno de Sinaloa entrega de uniformes, útiles y calzado para el mes de agosto

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura instaló formalmente el Programa de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares correspondientes al Ciclo Escolar 2026-2027.
El apoyo a la economía familiar y la permanencia escolar es uno de los objetivos principales del Gobierno de la administración de Rubén Rocha Moya, señalaron en un comunicado.
Durante la primera sesión ordinaria del Comité respectivo, presidida por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, se presentaron los resultados finales del Ciclo Escolar previo y se definieron los lineamientos operativos para la nueva etapa, en cumplimiento al compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya con la niñez sinaloense.
Para el próximo periodo escolar, la matrícula estimada es de 481 mil 690 alumnos, incluyendo centros CONAFE.
Las niñas y niños recibirán dos uniformes y un paquete de útiles escolares por estudiante; y un par de calzado deportivo adicional para alumnos de nivel Preescolar.
Con este programa, es estima que se beneficiarán 89 mil 193 alumnos de preescolar, 253 mil 958 de Primaria, 2 mil 329 de Primaria Indígena, y 136 mil 210 alumnos de Secundaria.
Félix Niebla destacó que aunque el programa anterior tuvo un cierre formal en noviembre, se mantuvo una fase de atención especial para asegurar que la Niñez Migrante que arriba a Sinaloa desde diversos estados del País también recibiera estos beneficios.
Asimismo, se aprobó el calendario de sesiones y el proceso para proveedores.
Se precisó que, en el caso de uniformes y útiles escolares, los proveedores se integran mediante convocatorias de inscripción y posterior aprobación; mientras que el rubro de calzado deportivo se define exclusivamente mediante licitación.
La convocatoria respectiva se lanzará el 23 de marzo y el registro cerrará el 14 de abril, con el fin de formalizar la lista de proveedores el día 21 del mismo mes.
Para evitar los rezagos históricos en la entrega de calzado deportivo, el Comité aprobó la compra de 50 mil pares con un desglose técnico preciso por tallas.
Además, se autorizó la integración de 12 mil 577 pares que actualmente se encuentran en resguardo de la SEPyC, optimizando así los recursos existentes.
En la sesión participaron la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez; el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo; la directora general de ICATSIN, Brenda Rocío García Félix; la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn Ward Bringas; entre otras autoridades.