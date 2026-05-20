Garantiza Gobierno de Sinaloa que no habrá cortes de luz a familias con altos cobros en sus recibos

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde garantizó que no habrá cortes de energía eléctrica en los hogares de las familias sinaloenses mientras se desarrollan mesas de atención y mecanismos de regularización y apoyo a usuarios afectados por altos cobros.

Este fue el acuerdo que logró la Mandataria estatal interina en una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad, específicamente con Jesús Enrique Vargas, Superintendente de la Zona Culiacán de la CFE; Roberto Arce García, Gerente Divisional; y Jesús Abraham Quiñones Hernández, subgerente comercial de la misma instancia.

“Quiero decirles a las familias sinaloenses que no habrá cortes de servicio, tengan certeza de que seguirán contando con suministro de energía eléctrica en lo que se determinan los mecanismos de regularización”, adelantó Bonilla Valverde.

Durante la reunión se acordó instalar mesas de trabajo y de atención personalizada para los usuarios inconformes, específicamente en las colonias y comunidades de Sinaloa que concentren mayores casos, en las que participará personal especializado de CFE, incluyendo supervisores de clientes, ejecutivos de atención, verificadores y personal técnico.

En este encuentro con directivos de la paraestatal, se dio a conocer que el Gobierno del Estado realizará las gestiones pertinentes ante las instancias federales para que Sinaloa pueda ser incluido en el régimen del subsidio de la tarifa eléctrica 1-F, que el incentivo de verano inicie a partir del 1 de abril y no en mayo, como está establecido actualmente.

De igual manera, pidió a la ciudadanía que esté al pendiente de los anuncios sobre este asunto que se publiquen en las páginas oficiales de Gobierno del Estado y de la CFE, donde se informará sobre la ubicación de los centros de atención