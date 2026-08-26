Garantiza Graciela Domínguez piso parejo y no intromisión en elecciones

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que su administración no intervendrá en el próximo proceso electoral local y se comprometió a garantizar condiciones de equidad y seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su decisión.

Afirmó que el Gobierno de Sinaloa será garante de la no intromisión en la contienda y mantendrá un diálogo permanente con las distintas fuerzas políticas.

“En nosotros van a tener siempre a alguien que va a buscar la no intromisión del gobierno en el proceso electoral, vamos a ser garante de eso y siempre vamos a mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas”, señaló.

Domínguez Nava sostuvo que su administración trabajará para que exista piso parejo entre quienes participen en el proceso electoral y sean los ciudadanos quienes valoren las distintas opciones y tomen una decisión.

“Creo firmemente que en las diferencias ideológicas podemos construir mucho por Sinaloa y en este proceso electoral vamos a trabajar para que todos tengan piso parejo”, expresó.

La Gobernadora también aseguró que las familias sinaloenses tendrán la certeza de que el proceso será cuidado y contará con condiciones de seguridad que permitan fortalecer la democracia en la entidad.

Asimismo, reiteró que mantendrá apertura para atender a las distintas expresiones políticas y respetará las diferencias de opinión, siempre que las demandas planteadas correspondan al interés de la ciudadanía.

“Creo que en el marco del respeto, podemos mantener un diálogo abierto, constante, permanente, que las preocupaciones que tienen y que sean del orden del interés del pueblo de Sinaloa, siempre tendrán un cauce con nosotros, con este Gobierno”, afirmó.

Domínguez Nava destacó finalmente que su experiencia en distintos cargos públicos le ha permitido participar en la construcción de acuerdos con diferentes fuerzas políticas, por lo que, dijo comprender la importancia de privilegiar el diálogo y el respeto a la pluralidad.