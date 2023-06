CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que todos los agricultores que hayan sembrado hasta 15 hectáreas tienen garantizada la compra de su maíz sin importar la fecha de la trilla.

“Que dicen que no van a comprar a los que ya cosecharon en mayo, no, no, a todos los que están registrados se les va a comprar, si cosecharon en mayo de mañana en ocho ya van a empezar a pagar, y si van a cosechar en julio los van a esperar porque están calculadas todas las toneladas de los de 10 –hectáreas-, ya se están inscribiendo a los de 15 –hectáreas-, nosotros ya vamos a entrar a comprar de 15 a 50”, indicó el Gobernador.

A su vez, detalló que para el primer millón de toneladas que comprará Segalmex ya están preinscritos más de 13 mil agricultores y que con la nueva compra de 500 mil toneladas adicionales que hará Gobierno del Estado a medianos productores, la cifra de beneficiarios ascenderá a más de 18 mil productores.

No obstante, el precio al que serán compradas dichas toneladas es a 6 mil 965 pesos, el precio de garantía de Bienestar.