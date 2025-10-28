Garantiza Rocha operativo permanente en Badiraguato y Tepuche

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el operativo militar desplegado en las zonas serranas de Badiraguato y Tepuche es de carácter permanente, tras los recientes reportes de enfrentamientos armados y desplazamientos de familias en esas comunidades.

“Ahí tenemos un operativo grande, no se ha movido. Ahí ha habido un fenómeno repentino de desplazamiento y nosotros lo hemos estado atendiendo, en Badiraguato y aquí en Tepuche. Pero eso ya se ha atendido, se ha recorrido”, declaró este martes.

Las palabras del Gobernador se dieron luego del despliegue de elementos del Ejército Mexicano durante la madrugada en la comunidad de Agua Blanca, sindicatura de Tepuche, donde presuntamente se registró un intercambio de disparos entre militares y civiles armados.

De acuerdo con información preliminar, el operativo comenzó alrededor de las 5:00 horas, con sobrevuelos de helicópteros y patrullajes terrestres en distintas comunidades serranas.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha informado sobre personas detenidas o lesionadas.

Rocha Moya indicó que las autoridades estatales mantienen comunicación con los mandos federales para atender de manera conjunta los efectos de la violencia y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

La región de Tepuche y la zona limítrofe de Badiraguato han sido escenario de enfrentamientos y operaciones militares en distintos momentos de los últimos meses.