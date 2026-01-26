Garantiza Rocha que se busca a todos los desaparecidos, tras críticas por localización de influencer ‘La Nicholette’

Luego de la localización con vida de la creadora de contenido conocida como “La Nicholette”, el Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que en Sinaloa se busca a todas las personas reportadas como desaparecidas, y que para cada caso existen acciones de búsqueda, ya sean operativos específicos o recorridos generales que se realizan de manera cotidiana.

El Mandatario se refirió a los cuestionamientos surgidos por parte de familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado inconformidad al considerar que no todos los casos reciben la misma atención por parte de las autoridades.

Rocha Moya sostuvo que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes para la localización de personas privadas de la libertad, aunque precisó que no siempre es posible informar públicamente sobre los resultados de estas acciones, con el objetivo de proteger la integridad de las víctimas y de sus familias.

“A todos los buscamos, en todos los casos estamos haciendo una actividad personalizada, directa y en otros hacemos el rondín correspondiente y aparecen, han estado apareciendo”, expresó.

Las declaraciones se dieron luego de que familiares de personas desaparecidas y colectivos manifestaran su inconformidad tras la localización de “La Nicholette”, quien fue privada de la libertad en Culiacán y posteriormente encontrada con vida.

Entre los pronunciamientos públicos destaca el de Alejandra Martínez Carrizalez, hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizalez, desaparecido desde hace cinco años en Mazatlán.

A través de una carta dirigida al Gobernador, respaldada por el Colectivo Por Las Voces Sin Justicia AC, solicitó que las búsquedas se realicen de manera equitativa y efectiva para todas las personas desaparecidas, sin distinción.

La familia de Ismael Martínez ha señalado que, pese al tiempo transcurrido desde su desaparición, no ha habido avances sustanciales en la investigación ni acciones de búsqueda que consideren suficientes, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades para cumplir con su obligación de localizar a todas las personas desaparecidas con la misma urgencia.