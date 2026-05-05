Garantizada la gobernabilidad en Sinaloa, afirma Tere Guerra

El Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional afirmó que en Sinaloa existe gobernabilidad y un Poder Legislativo unificado, a pesar de la ausencia temporal de Rubén Rocha Moya y los recientes hechos de violencia que han perturbado la tranquilidad del estado.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó que la prioridad actual es confirmar la estabilidad institucional de la entidad.

“Hay un Poder Legislativo fuerte y unificado a pesar de las diferencias políticas en temas trascendentes”, señaló Guerra Ochoa.

La legisladora detalló los avances en una serie de dictámenes que calificó como humanistas.

Entre ellos, destaca una reforma para que las pruebas de ADN sean gratuitas, garantizando así el derecho a la identidad y fomentando la paternidad responsable.

“Se trata de que las niñas y niños no solamente tengan derecho a la identidad, sino a una condición de amor y aceptación”, explicó.

Esta medida busca eliminar las barreras económicas que detenían trámites en los tribunales familiares y terminar con el estigma de las infancias que crecían con un solo apellido.

Asimismo, se informaron avances en materia de salud mental infantil, inclusión en planteles escolares y la incorporación de lenguaje incluyente en toda la Constitución local para visibilizar a las mujeres en cargos públicos como gobernadora, juezas y magistradas.

Ante el cuestionamiento sobre la situación legal del Gobernador con licencia, Rocha Moya, Guerra Ochoa explicó que existe un debate técnico respecto al fuero constitucional.

La diputada señaló que hay interpretaciones que sugieren que el fuero corresponde a la función y no al funcionario.

También aclaró que, al no ser jurisprudencia obligatoria, el tema queda sujeto a la interpretación del Poder Judicial.

Por el momento, puntualizó que la Fiscalía General de la República ha manifestado no tener pruebas ni acusaciones formales contra el mandatario estatal, calificando cualquier otra afirmación como especulación.

Respecto a la visita del gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, Guerra destacó que los datos muestran una tendencia a la baja en la criminalidad en comparación con los meses críticos de mayo, junio y julio de 2025.

Resaltó que ha habido decomisos históricos y detenciones de objetivos de alto impacto.

No obstante, reconoció que hechos recientes, como el ataque en un casino donde perdió la vida una joven, son dolorosos y demuestran que el factor sorpresa de la delincuencia sigue siendo un reto.

Ante esto, adelantó que el Congreso trabaja en fortalecer la Ley de Protección Civil para obligar a los establecimientos a contar con mejores protocolos de seguridad y salidas de emergencia.

Finalmente, Guerra Ochoa refrendó el respaldo total de la Federación a la Gobernadora Interina, Yeraldine Bonilla Valverde, y confirmó que este mes de mayo se presentará la iniciativa de reforma electoral para incorporar la obligatoriedad de la elección del Poder Judicial en el estado.