$!Garantizan compra anticipada de más del 70% de la cosecha de maíz en Sinaloa

Productores, industriales, bodegueros y autoridades federales y estatales acordaron un esquema de compra anticipada para 2 millones 856 mil toneladas de maíz, lo que representa más del 70 por ciento de la cosecha estimada en Sinaloa para el ciclo otoño-invierno 2025-2026. El acuerdo se concretó durante una reunión en Palacio de Gobierno encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, con la participación del Secretario Particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Augusto Morales, y el Subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño. Según lo expuesto en el encuentro, el esquema busca dar certidumbre a los productores antes del inicio de la cosecha, prevista para dentro de aproximadamente dos meses.

Rocha Moya calificó la reunión como inédita al considerar que abre la posibilidad de construir un modelo de comercialización de largo plazo para los granos. “Esta es una reunión inédita. Siempre he dicho que quiero terminar mi gobierno armando una estrategia de futuro en materia de comercialización de los granos, ya no solamente del maíz”, afirmó. También reconoció la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el acuerdo, el cual se comprometió a promover durante su reciente visita a Culiacán. Carlos Augusto Morales señaló que el mecanismo de compra anticipada podría convertirse en un modelo para otros estados productores de maíz, al establecer compromisos previos entre productores e industriales. Leonel Cota Montaño añadió que este esquema forma parte del objetivo del Gobierno federal de crear un Sistema Nacional de Ordenamiento del Mercado del maíz y otros granos, con el fin de evitar las crisis recurrentes de comercialización al término de cada cosecha.



Los compromisos de compra En total, 25 empresas y comercializadoras firmaron compromisos de adquisición de la producción sinaloense. Entre los mayores volúmenes destacan: Gruma (Maseca), Minsa y Harimasa, con 1.1 millones de toneladas en conjunto; SuKarne, con 450 mil toneladas; Grupo Patrón, con 300 mil toneladas; Agroservicios a Productores del Valle, con 200 mil toneladas; Bachoco, con 160 mil toneladas; Cereales Comerciales de la Costa (Graco), con 130 mil toneladas. También firmaron su compromiso de compra, Agrícola del Surco, Agrícola Roher, Agroexportadora IBCA, Agropecuaria Angax, Agroservicios Casas Grandes, Agrosilos de la Región, Grupo Vizcarra, Comercializadora de Productos Agrícolas Culiacán-Navolato, Cereales Santa Cecilia, Fritierra; Granos, Semillas y Servicios Agrícolas; Granovi, Inbiomex de México, Jova Graneros, Mayoni, Palmicultores de San Marcos, PURP, Servicios Agrícolas Unidos de Guamúchil, y Unión de Porcicultores del Estado de Sonora.