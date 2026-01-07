Garantizan entornos adecuados para el retorno a las aulas en Sinaloa

Ante el próximo regreso a clases en los planteles educativos de la entidad, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el Gobierno del Estado ya definió una estrategia de seguridad.

Durante una entrevista, el mandatario estatal indicó que las autoridades educativas y de seguridad han revisado las condiciones para el retorno de los estudiantes a las aulas, con el objetivo de garantizar entornos adecuados.

Rocha Moya informó que se tiene reporte de dos planteles afectados en Mazatlán y dos en Los Mochis, donde se registró el robo de cableado eléctrico. Señaló que estos casos ya están siendo atendidos por las instancias correspondientes.

Indicó que los trabajos de reparación se encuentran en marcha, con el fin de que las escuelas afectadas puedan reanudar sus actividades sin contratiempos.

El Gobernador reiteró que el Gobierno del Estado mantiene comunicación con las autoridades educativas y de seguridad para dar seguimiento a cualquier situación que pueda afectar el regreso a clases.