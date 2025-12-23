Garantizan transporte público en Culiacán para las fiestas decembrinas y fin de año

Los ciudadanos que requieran movilizarse durante las festividades de Navidad y Año Nuevo contarán con el servicio de transporte público, aunque bajo un esquema de frecuencias adaptado a la baja demanda de la temporada.

Arturo Camacho González, presidente de la Federación de Autotransportistas del Estado, informó que las rutas se mantendrán activas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, garantizando la conectividad en la entidad.

El líder transportista puntualizó que, debido a que el flujo de usuarios disminuye considerablemente, especialmente por las tardes, el tiempo de espera entre camiones será mayor.

“Si los camiones pasan cada 5 minutos, la frecuencia esos días será cada 10 minutos, pero sin dejar de atender cada una de las rutas”, explicó Camacho González.

La operación del transporte enfrenta un panorama complejo, ya que actualmente, el servicio se ha visto limitado a concluir entre las 20:00 y 21:00 horas, debido a que el centro de la ciudad se apreció con poca afluencia al caer la noche.

Camacho González hizo un llamado enérgico a comerciantes, empresarios y a la ciudadanía en general para colaborar en la reactivación de la vida nocturna, señalando que los transportistas están en la mejor disposición de trabajar mientras exista demanda.

En cuanto a los horarios de inicio, el dirigente señaló que los choferes están comenzando sus jornadas una vez que amanece, esto como una medida de autoprotección y seguridad ante los hechos delictivos registrados recientemente en colonias problemáticas identificadas como conflictivas.

“Los problemas que se han suscitado en las colonias que están identificadas con problemas afectan a los chóferes que tienen que salir a la hora que amanece, pero hacemos todo lo posible por dar un servicio oportuno”, señaló.

El sector transportista reporta una caída importante en el flujo de pasaje en comparación con el año pasado, una situación que el dirigente describió que es peor que la pandemia, aunque estas fechas suelen traer un incremento temporal en el movimiento de personas, este no ha sido suficiente para alcanzar los niveles de años anteriores.

Ante este escenario, Camacho González adelantó que para el inicio del próximo año solicitarán formalmente una actualización en las tarifas del transporte, un tema que ha estado pendiente de revisión.

Finalmente, el presidente de la Federación expresó su esperanza en que la situación de inseguridad se estabilice para poder brindar un servicio de calidad y sin sobresaltos.

“Los transportistas estamos muy atentos para que el servicio se dé con toda oportunidad y, sobre todo, con la calidad que la gente quiere”, concluyó.