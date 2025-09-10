García Harfuch promete reforzar combate al delito en Sinaloa

En su visita a Sinaloa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este miércoles la reunión del gabinete federal de seguridad en la Base Aérea Militar número 10 de Culiacán, donde aseguró que continuará el combate a la delincuencia y destacó los resultados de operativos recientes en la entidad.

Durante el encuentro, al que también asistieron dirigentes empresariales, García Harfuch informó que en Sinaloa se han detenido a objetivos prioritarios, así como a integrantes de distintas células delictivas, y que los decomisos de armamento representan más del 20 por ciento de los aseguramientos que se realizan en el país.

La reunión incluyó a líderes del sector empresarial, quienes participaron con propuestas y solicitudes en materia de seguridad.

Entre los presentes estuvieron Héctor Ley Pineda, presidente de Codesin; Guadalupe Zavala Yamaguchi, de Canaco Culiacán; Luis Osuna Vidaurri, de Grupo Panamá; Juan Manuel Kuroda, de Grupo Kuroda, y Roberto Bazúa Campaña, de la AARC, junto a otros representantes, sumando un total de 20 mujeres y hombres de negocios.

El Gobernador Rubén Rocha Moya detalló que la inclusión de empresarios en esta reunión tuvo como objetivo que escucharan de primera mano los resultados de las fuerzas federales y plantearan inquietudes para fortalecer la seguridad en el estado.

En el encuentro, también participaron el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales; el Comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, así como el General Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Tercera Región Militar.

Rocha Moya subrayó que la prioridad de las autoridades es devolver la paz a la entidad, particularmente en Culiacán, donde persiste la disputa entre grupos delictivos.